На спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Карагая Пермского края

17 февраля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Траурный митинг и прощание с бойцом пройдет в его родном Карагае Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец села Карагай Пермского края Руслан Рассамахин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Карагайского округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «При выполнении боевой задачи в составе ЧВК „Вагнер“ погиб наш земляк, уроженец села Карагай, Рассамахин Руслан Александрович», — говорится на официальной станице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». 18 февраля в селе пройдет траурный митинг и прощание с погибшим. Специальная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера. Она направлена на защиту мирных жителей Донббасса от киевской агрессии.

Уроженец села Карагай Пермского края Руслан Рассамахин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Карагайского округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «При выполнении боевой задачи в составе ЧВК „Вагнер“ погиб наш земляк, уроженец села Карагай, Рассамахин Руслан Александрович», — говорится на официальной станице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». 18 февраля в селе пройдет траурный митинг и прощание с погибшим. Специальная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера. Она направлена на защиту мирных жителей Донббасса от киевской агрессии.