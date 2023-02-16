На спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Карагая Пермского края

Траурный митинг и прощание с бойцом пройдет в его родном Карагае
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уроженец села Карагай Пермского края Руслан Рассамахин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Карагайского округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер».
«При выполнении боевой задачи в составе ЧВК „Вагнер“ погиб наш земляк, уроженец села Карагай, Рассамахин Руслан Александрович», — говорится на официальной станице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». 18 февраля в селе пройдет траурный митинг и прощание с погибшим.
Специальная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера. Она направлена на защиту мирных жителей Донббасса от киевской агрессии.
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