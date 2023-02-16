16 февраля 2023

На спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Карагая Пермского края

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Траурный митинг и прощание с бойцом пройдет в его родном Карагае Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Карагай Пермского края Руслан Рассамахин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Карагайского округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер».

«При выполнении боевой задачи в составе ЧВК „Вагнер“ погиб наш земляк, уроженец села Карагай, Рассамахин Руслан Александрович», — говорится на официальной станице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». 18 февраля в селе пройдет траурный митинг и прощание с погибшим.

Специальная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера. Она направлена на защиту мирных жителей Донббасса от киевской агрессии.

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Уроженец села Карагай Пермского края Руслан Рассамахин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Как сообщили в мэрии Карагайского округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «При выполнении боевой задачи в составе ЧВК „Вагнер“ погиб наш земляк, уроженец села Карагай, Рассамахин Руслан Александрович», — говорится на официальной станице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». 18 февраля в селе пройдет траурный митинг и прощание с погибшим. Специальная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера. Она направлена на защиту мирных жителей Донббасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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