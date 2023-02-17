Депутат Госдумы Кирьянов: Twitch грозит блокировка в России

17 февраля 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Российские власти имеют несколько вопросов к стриминговому сервису Twitch Фото: Marco Verch Professional Photographer/Flickr CC BY 2.0 Стриминговый сервис Twitch обладает достаточным количеством материалов для блокирования или замедления на территории РФ, однако власти страны надеются на шаги со стороны руководства платформы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. «Надо понимать, что мы, как законодательная власть, как люди, заботящиеся о бизнесе российских блогеров и стримеров не пытаемся воздействовать сразу в жесткой форме. Материалов для блокировки достаточно, для замедления скорости — абсолютно достаточно, но при этом надо эту ситуацию обсуждать», — сказал Артем Кирьянов. Сервис не спешит исполнять требование закона «о приземлении», отметил парламентарий. «Они вошли в тот список, который должен соответствовать российскому закону „о приземлении“, но мы до сих пор не видим реакции. Twitch сегодня находится в красной зоне внимания правоприменительных надзорных органов и законодателя», — уточнил он. Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в беседе с URA.RU добавила, что пользователи сообщают о правонарушениях, которые происходят на платформе. «Большое количество обращений от пользователей поступает в связи с различными стримами. В том числе с теми, где собираются средства для ВСУ. Без реакции со стороны государства оставлять это было бы неправильно», — объяснила собеседница агентства. Артем Кирьянов подчеркнул, что власти РФ требуют от иностранных IT-гигантов лишь исполнение законов страны, на территории которой работают платформы. «Ни в коей мере Российская Федерация не пытается блокировать или запретить деятельность тех или иных платформ, но мы требуем равного соблюдения закона от всех. К сожалению, мы не видим никаких признаков встречного движения. Все-таки мы формируем законодательство РФ, касающееся интернета, исходя из принципов двухстороннего движения и возможностей согласования и договоренностей. Мы не предъявляем завышенных требований к иностранным компаниям, платформам, но мы также ждем от них соответствующей реакции», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стриминговый сервис Twitch обладает достаточным количеством материалов для блокирования или замедления на территории РФ, однако власти страны надеются на шаги со стороны руководства платформы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. «Надо понимать, что мы, как законодательная власть, как люди, заботящиеся о бизнесе российских блогеров и стримеров не пытаемся воздействовать сразу в жесткой форме. Материалов для блокировки достаточно, для замедления скорости — абсолютно достаточно, но при этом надо эту ситуацию обсуждать», — сказал Артем Кирьянов. Сервис не спешит исполнять требование закона «о приземлении», отметил парламентарий. «Они вошли в тот список, который должен соответствовать российскому закону „о приземлении“, но мы до сих пор не видим реакции. Twitch сегодня находится в красной зоне внимания правоприменительных надзорных органов и законодателя», — уточнил он. Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в беседе с URA.RU добавила, что пользователи сообщают о правонарушениях, которые происходят на платформе. «Большое количество обращений от пользователей поступает в связи с различными стримами. В том числе с теми, где собираются средства для ВСУ. Без реакции со стороны государства оставлять это было бы неправильно», — объяснила собеседница агентства. Артем Кирьянов подчеркнул, что власти РФ требуют от иностранных IT-гигантов лишь исполнение законов страны, на территории которой работают платформы. «Ни в коей мере Российская Федерация не пытается блокировать или запретить деятельность тех или иных платформ, но мы требуем равного соблюдения закона от всех. К сожалению, мы не видим никаких признаков встречного движения. Все-таки мы формируем законодательство РФ, касающееся интернета, исходя из принципов двухстороннего движения и возможностей согласования и договоренностей. Мы не предъявляем завышенных требований к иностранным компаниям, платформам, но мы также ждем от них соответствующей реакции», — заключил политик.