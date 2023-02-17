Депутат Госдумы Кирьянов: Twitch грозит блокировка в России

Стриминговый сервис Twitch обладает достаточным количеством материалов для блокирования или замедления на территории РФ, однако власти страны надеются на шаги со стороны руководства платформы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Надо понимать, что мы, как законодательная власть, как люди, заботящиеся о бизнесе российских блогеров и стримеров не пытаемся воздействовать сразу в жесткой форме. Материалов для блокировки достаточно, для замедления скорости — абсолютно достаточно, но при этом надо эту ситуацию обсуждать», — сказал Артем Кирьянов.
Сервис не спешит исполнять требование закона «о приземлении», отметил парламентарий. «Они вошли в тот список, который должен соответствовать российскому закону „о приземлении“, но мы до сих пор не видим реакции. Twitch сегодня находится в красной зоне внимания правоприменительных надзорных органов и законодателя», — уточнил он.
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в беседе с URA.RU добавила, что пользователи сообщают о правонарушениях, которые происходят на платформе. «Большое количество обращений от пользователей поступает в связи с различными стримами. В том числе с теми, где собираются средства для ВСУ. Без реакции со стороны государства оставлять это было бы неправильно», — объяснила собеседница агентства.
Артем Кирьянов подчеркнул, что власти РФ требуют от иностранных IT-гигантов лишь исполнение законов страны, на территории которой работают платформы. «Ни в коей мере Российская Федерация не пытается блокировать или запретить деятельность тех или иных платформ, но мы требуем равного соблюдения закона от всех. К сожалению, мы не видим никаких признаков встречного движения. Все-таки мы формируем законодательство РФ, касающееся интернета, исходя из принципов двухстороннего движения и возможностей согласования и договоренностей. Мы не предъявляем завышенных требований к иностранным компаниям, платформам, но мы также ждем от них соответствующей реакции», — заключил политик.
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