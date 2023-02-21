Байден намекнул, что США не планируют заканчивать конфликт на Украине в ближайшие годы

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден выступил в Польше Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуются года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Польше.

«Борьба за свободу — это вопрос не одного дня и даже года», — отметил Байден. По его словам, контрнаступление Украины будет сложным, но США продолжат оказывать Киеву помощь.

Ранее стало известно, что Байден внезапно прибыл в Киев. Во время своего визита и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о введении новых санкций против России. Также президент США пообещал предоставить Киеву дополнительное вооружение, передает RT. После этого американский лидер отправился в Польшу.

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Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуются года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Польше. «Борьба за свободу — это вопрос не одного дня и даже года», — отметил Байден. По его словам, контрнаступление Украины будет сложным, но США продолжат оказывать Киеву помощь. Ранее стало известно, что Байден внезапно прибыл в Киев. Во время своего визита и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о введении новых санкций против России. Также президент США пообещал предоставить Киеву дополнительное вооружение, передает RT. После этого американский лидер отправился в Польшу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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