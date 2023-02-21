Байден намекнул, что США не планируют заканчивать конфликт на Украине в ближайшие годы

Чтобы завершить конфликт на Украине, потребуются года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Польше.
«Борьба за свободу — это вопрос не одного дня и даже года», — отметил Байден. По его словам, контрнаступление Украины будет сложным, но США продолжат оказывать Киеву помощь.
Ранее стало известно, что Байден внезапно прибыл в Киев. Во время своего визита и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о введении новых санкций против России. Также президент США пообещал предоставить Киеву дополнительное вооружение, передает RT. После этого американский лидер отправился в Польшу.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!