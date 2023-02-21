21 февраля 2023

Италия пообещала Украине военную поддержку любого типа

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Правительство Италии пообещало Киеву поддержку любого вида Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Италии будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине до тех пор, пока противоборствующие страны не сядут за стол переговоров. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

«Италия будет оказывать любую возможную поддержку [Киеву], чтобы появились условия для мирных переговоров. До этих пор мы [правительство Италии] будем оказывать любую военную, финансовую и гражданскую поддержку», — сообщила Мелони на пресс-конференции после своего визита в Киев. Слова итальянского премьер-министра приводит ТАСС.

Западные лидеры значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала спецоперации российскими войсками на Украине в 2022 году. В феврале текущего года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву тяжелую технику. Также из Голландии направят более 200 военных для обучения украинских солдат. Позже президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине дополнительное финансирование и вооружение.

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Правительство Италии будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине до тех пор, пока противоборствующие страны не сядут за стол переговоров. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджиа Мелони. «Италия будет оказывать любую возможную поддержку [Киеву], чтобы появились условия для мирных переговоров. До этих пор мы [правительство Италии] будем оказывать любую военную, финансовую и гражданскую поддержку», — сообщила Мелони на пресс-конференции после своего визита в Киев. Слова итальянского премьер-министра приводит ТАСС. Западные лидеры значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала спецоперации российскими войсками на Украине в 2022 году. В феврале текущего года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву тяжелую технику. Также из Голландии направят более 200 военных для обучения украинских солдат. Позже президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине дополнительное финансирование и вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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