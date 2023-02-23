23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Екатеринбурге сыграют хиты The Beatles в сопровождении оркестра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Исеть. Екатеринбург, beatles, памятник битлз
Трибьют-концерт «Битлз» пройдет в большом зале театра эстрады Фото:

На сцене Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге сыграют хиты группы The Beatles в сопровождении симфонического оркестра. Об этом URA.RU рассказали в Уральском Битлз клубе.

«Легендарные композиции „Битлз“ Yesterday, Yellow Submarine, Let it be, Come Together исполнят ведущие артисты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и балета театра. Концерт состоится 26 февраля», — сообщили в Битлз клубе.

Ранее URA.RU сообщало об отмене концерта британских рок-легенд Uriah Heep в Екатеринбурге. Мероприятие должно было состоятся 13 апреля.

Трибьют-концерт The Beatles в Уральском театре эстрады
Фото:

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На сцене Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге сыграют хиты группы The Beatles в сопровождении симфонического оркестра. Об этом URA.RU рассказали в Уральском Битлз клубе. «Легендарные композиции „Битлз“ Yesterday, Yellow Submarine, Let it be, Come Together исполнят ведущие артисты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и балета театра. Концерт состоится 26 февраля», — сообщили в Битлз клубе. Ранее URA.RU сообщало об отмене концерта британских рок-легенд Uriah Heep в Екатеринбурге. Мероприятие должно было состоятся 13 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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