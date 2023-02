В Екатеринбурге сыграют хиты The Beatles в сопровождении оркестра. Фото

24 февраля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Трибьют-концерт «Битлз» пройдет в большом зале театра эстрады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сцене Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге сыграют хиты группы The Beatles в сопровождении симфонического оркестра. Об этом URA.RU рассказали в Уральском Битлз клубе. «Легендарные композиции „Битлз“ Yesterday, Yellow Submarine, Let it be, Come Together исполнят ведущие артисты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и балета театра. Концерт состоится 26 февраля», — сообщили в Битлз клубе. Ранее URA.RU сообщало об отмене концерта британских рок-легенд Uriah Heep в Екатеринбурге. Мероприятие должно было состоятся 13 апреля. Трибьют-концерт The Beatles в Уральском театре эстрады Фото: Уральский Битлз Клуб

На сцене Уральского государственного театра эстрады в Екатеринбурге сыграют хиты группы The Beatles в сопровождении симфонического оркестра. Об этом URA.RU рассказали в Уральском Битлз клубе. «Легендарные композиции „Битлз“ Yesterday, Yellow Submarine, Let it be, Come Together исполнят ведущие артисты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра и балета театра. Концерт состоится 26 февраля», — сообщили в Битлз клубе. Ранее URA.RU сообщало об отмене концерта британских рок-легенд Uriah Heep в Екатеринбурге. Мероприятие должно было состоятся 13 апреля.