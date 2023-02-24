Мужчины совмещают закаливание и спорт
Двое жителей Миасса (Челябинская область) нырнули в прорубь на озере Тургояк, до этого проехавшись по водоему на коньках. Об этом сообщил отец одного из «моржей» Фаиль Арсланов.
«Тургояк. Младших сын Рустам с другом Игорем искупались в проруби. Не повторять, опасно!» — написал Арсланов в соцсетях.
Судя по личной странице жителя Миасса, сам он регулярно закаляется и привлекает к этому своих детей. Он принимал участие в фестивале «Закаленный Миасс» 23 февраля, где также нырнул в прорубь на коньках, чем шокировал зрителей. Мужчина делится видеозаписями, на которых купается в ледяной воде в минус 27.
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