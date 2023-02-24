24 февраля 2023
23 февраля 2023

Двое челябинцев на коньках нырнули в прорубь на Тургояке. Видео

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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
Мужчины совмещают закаливание и спорт Фото:

Двое жителей Миасса (Челябинская область) нырнули в прорубь на озере Тургояк, до этого проехавшись по водоему на коньках. Об этом сообщил отец одного из «моржей» Фаиль Арсланов.

«Тургояк. Младших сын Рустам с другом Игорем искупались в проруби. Не повторять, опасно!» — написал Арсланов в соцсетях.

Судя по личной странице жителя Миасса, сам он регулярно закаляется и привлекает к этому своих детей. Он принимал участие в фестивале «Закаленный Миасс» 23 февраля, где также нырнул в прорубь на коньках, чем шокировал зрителей. Мужчина делится видеозаписями, на которых купается в ледяной воде в минус 27.

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Двое жителей Миасса (Челябинская область) нырнули в прорубь на озере Тургояк, до этого проехавшись по водоему на коньках. Об этом сообщил отец одного из «моржей» Фаиль Арсланов. «Тургояк. Младших сын Рустам с другом Игорем искупались в проруби. Не повторять, опасно!» — написал Арсланов в соцсетях. Судя по личной странице жителя Миасса, сам он регулярно закаляется и привлекает к этому своих детей. Он принимал участие в фестивале «Закаленный Миасс» 23 февраля, где также нырнул в прорубь на коньках, чем шокировал зрителей. Мужчина делится видеозаписями, на которых купается в ледяной воде в минус 27.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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