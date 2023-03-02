02 марта 2023

Пермские власти приступили к достройке крематория

Мэрия Перми объявила конкурс о достройке крематория
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство крематория. Восточное кладбище. Пермь, вид крематория с высоты
Крематорий не могут достроить с 2011 года Фото:

Администрация Перми ищет подрядчика, который достроит крематорий. Начальная цена закупки — 472 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города в своем telegram-канале.

«В Перми объявлен конкурс на достройку крематория. Проектом предусмотрено: строительство здания крематория, устройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций, сетей, подключение к ним, установка кремационного оборудования», — сообщает telegram-канал мэрии.

Впервые о постройке крематория в Перми заговорили в 2008 году. Тогда же составили проектно-сметную документацию. К возведению приступили в 2011 году, однако тогда же строительство было приостановлено. Вновь вернулись к проекту в 2021 году, когда мэр Алексей Демкин пообещал горожанам построить объект к 300-летнему юбилею Перми. В 2022 году мэрия нашла поставщика печей для будущего крематория.

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Администрация Перми ищет подрядчика, который достроит крематорий. Начальная цена закупки — 472 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города в своем telegram-канале. «В Перми объявлен конкурс на достройку крематория. Проектом предусмотрено: строительство здания крематория, устройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций, сетей, подключение к ним, установка кремационного оборудования», — сообщает telegram-канал мэрии. Впервые о постройке крематория в Перми заговорили в 2008 году. Тогда же составили проектно-сметную документацию. К возведению приступили в 2011 году, однако тогда же строительство было приостановлено. Вновь вернулись к проекту в 2021 году, когда мэр Алексей Демкин пообещал горожанам построить объект к 300-летнему юбилею Перми. В 2022 году мэрия нашла поставщика печей для будущего крематория.
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© Служба новостей «URA.RU»
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