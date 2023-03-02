Пермские власти приступили к достройке крематория

Мэрия Перми объявила конкурс о достройке крематория

03 марта 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Крематорий не могут достроить с 2011 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми ищет подрядчика, который достроит крематорий. Начальная цена закупки — 472 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города в своем telegram-канале. «В Перми объявлен конкурс на достройку крематория. Проектом предусмотрено: строительство здания крематория, устройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций, сетей, подключение к ним, установка кремационного оборудования», — сообщает telegram-канал мэрии. Впервые о постройке крематория в Перми заговорили в 2008 году. Тогда же составили проектно-сметную документацию. К возведению приступили в 2011 году, однако тогда же строительство было приостановлено. Вновь вернулись к проекту в 2021 году, когда мэр Алексей Демкин пообещал горожанам построить объект к 300-летнему юбилею Перми. В 2022 году мэрия нашла поставщика печей для будущего крематория.

Администрация Перми ищет подрядчика, который достроит крематорий. Начальная цена закупки — 472 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города в своем telegram-канале. «В Перми объявлен конкурс на достройку крематория. Проектом предусмотрено: строительство здания крематория, устройство внутренних и наружных инженерных коммуникаций, сетей, подключение к ним, установка кремационного оборудования», — сообщает telegram-канал мэрии. Впервые о постройке крематория в Перми заговорили в 2008 году. Тогда же составили проектно-сметную документацию. К возведению приступили в 2011 году, однако тогда же строительство было приостановлено. Вновь вернулись к проекту в 2021 году, когда мэр Алексей Демкин пообещал горожанам построить объект к 300-летнему юбилею Перми. В 2022 году мэрия нашла поставщика печей для будущего крематория.