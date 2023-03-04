04 марта 2023
03 марта 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Киргизию на три часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Пассажиры рейса вылетели из Екатеринбурга на три часа позже Фото:

Рейс по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на три часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Ош 5 марта в 0:26, при этом изначально планировалось, что самолет вылетит 4 марта в 21:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на три часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Ош 5 марта в 0:26, при этом изначально планировалось, что самолет вылетит 4 марта в 21:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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