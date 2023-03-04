Пассажиры рейса вылетели из Екатеринбурга на три часа позже
Рейс по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на три часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2903 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Екатеринбурга в Ош 5 марта в 0:26, при этом изначально планировалось, что самолет вылетит 4 марта в 21:30, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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