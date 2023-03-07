07 марта 2023

Свердловчане отправили помощь бойцам на СВО. Фото

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Свердловчане отправили бойцам вещи и продукты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Красноуфимского округа (Свердловская область) отправили помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

«Жители населенных пунктов Верхняя Бобровка, Большое Кошаево и Новое село отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Вещи и продукты были собраны в ходе благотворительного концерта», — рассказали в пресс-службе администрации Красноуфимского округа.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Жители Красноуфимского округа (Свердловская область) отправили помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. «Жители населенных пунктов Верхняя Бобровка, Большое Кошаево и Новое село отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Вещи и продукты были собраны в ходе благотворительного концерта», — рассказали в пресс-службе администрации Красноуфимского округа. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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