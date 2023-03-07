Жители Красноуфимского округа (Свердловская область) отправили помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.
«Жители населенных пунктов Верхняя Бобровка, Большое Кошаево и Новое село отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Вещи и продукты были собраны в ходе благотворительного концерта», — рассказали в пресс-службе администрации Красноуфимского округа.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Администрация МО Красноуфимский округ» в соцсети «ВКонтакте»
Жители Красноуфимского округа (Свердловская область) отправили помощь российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации. «Жители населенных пунктов Верхняя Бобровка, Большое Кошаево и Новое село отправили очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Вещи и продукты были собраны в ходе благотворительного концерта», — рассказали в пресс-службе администрации Красноуфимского округа. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.