Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией и Россией

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон, подготовка военных
Польша сооружает оборонительные укрепления на границе с Россией Фото:

Польша проводит установку противотанковых ежей на границе с Россией, а на границе с Белоруссией начинает строительство укреплений. Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью», — написал Блащак в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что такие действия являются частью польской стратегии обороны и сдерживания.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев выразил мнение, что после поражения украинской армии в бой с Россией придется вступить Польше. Польские власти готовятся к такому развитию событий, активно вооружая собственную армию.

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Польша проводит установку противотанковых ежей на границе с Россией, а на границе с Белоруссией начинает строительство укреплений. Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. «В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью», — написал Блащак в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что такие действия являются частью польской стратегии обороны и сдерживания. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев выразил мнение, что после поражения украинской армии в бой с Россией придется вступить Польше. Польские власти готовятся к такому развитию событий, активно вооружая собственную армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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