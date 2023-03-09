09 марта 2023

Ракетные комплексы с челябинскими двигателями просканировали небо на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, зрк, пво, stock, тор-м2, сбойка
Комплексы «Тор-М2У» на фронте работают круглосуточно Фото:

Не имеющие аналогов в мире зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска «просканировали» небо в зоне проведения спецоперации. Работу техники пресс-служба Минобороны РФ показала на видео.

«Боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса „Тор-М2У“ в зоне проведения спецоперации ведется непрерывно. На видео показаны кадры работы военнослужащих Западного военного округа», — отметили в минобороны.

Военные рассказали, что станция обнаружения «изучает» небо на 360 градусов и расстоянии в 30 км. Когда любой воздушный объект оказывается в зоне ответственности комплекса, ему посылают сигнал «свой-чужой». Если сигнал остался без ответа, объект берут на сопровождение с готовностью поразить цель.

ЗРК «Тор-М2У» может одновременно поражать четыре разных цели или одну цель четырьмя ракетами. Техника спасает от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.

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Не имеющие аналогов в мире зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска «просканировали» небо в зоне проведения спецоперации. Работу техники пресс-служба Минобороны РФ показала на видео. «Боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса „Тор-М2У“ в зоне проведения спецоперации ведется непрерывно. На видео показаны кадры работы военнослужащих Западного военного округа», — отметили в минобороны. Военные рассказали, что станция обнаружения «изучает» небо на 360 градусов и расстоянии в 30 км. Когда любой воздушный объект оказывается в зоне ответственности комплекса, ему посылают сигнал «свой-чужой». Если сигнал остался без ответа, объект берут на сопровождение с готовностью поразить цель. ЗРК «Тор-М2У» может одновременно поражать четыре разных цели или одну цель четырьмя ракетами. Техника спасает от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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