Ракетные комплексы с челябинскими двигателями просканировали небо на фронте. Видео

10 марта 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Комплексы «Тор-М2У» на фронте работают круглосуточно Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Не имеющие аналогов в мире зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска «просканировали» небо в зоне проведения спецоперации. Работу техники пресс-служба Минобороны РФ показала на видео. «Боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса „Тор-М2У“ в зоне проведения спецоперации ведется непрерывно. На видео показаны кадры работы военнослужащих Западного военного округа», — отметили в минобороны. Военные рассказали, что станция обнаружения «изучает» небо на 360 градусов и расстоянии в 30 км. Когда любой воздушный объект оказывается в зоне ответственности комплекса, ему посылают сигнал «свой-чужой». Если сигнал остался без ответа, объект берут на сопровождение с готовностью поразить цель. ЗРК «Тор-М2У» может одновременно поражать четыре разных цели или одну цель четырьмя ракетами. Техника спасает от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.

Не имеющие аналогов в мире зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска «просканировали» небо в зоне проведения спецоперации. Работу техники пресс-служба Минобороны РФ показала на видео. «Боевая работа расчета зенитного ракетного комплекса „Тор-М2У“ в зоне проведения спецоперации ведется непрерывно. На видео показаны кадры работы военнослужащих Западного военного округа», — отметили в минобороны. Военные рассказали, что станция обнаружения «изучает» небо на 360 градусов и расстоянии в 30 км. Когда любой воздушный объект оказывается в зоне ответственности комплекса, ему посылают сигнал «свой-чужой». Если сигнал остался без ответа, объект берут на сопровождение с готовностью поразить цель. ЗРК «Тор-М2У» может одновременно поражать четыре разных цели или одну цель четырьмя ракетами. Техника спасает от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.