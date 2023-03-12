12 марта 2023

The Hill: Байден вступил в борьбу с Конгрессом из-за ЧВК «Вагнер»

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Конгресс собирается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, но Джо Байден против Фото:
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Конгресс намеревается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако президент США Джо Байден выступил против такого решения, из-за чего между ними возник спор. Об этом сообщается в статье американского интернет-издания The Hill.

«Между Конгрессом и [президентом США Джо] Байденом назревает спор о том, следует ли признать террористической организацию частную российскую военную компанию „Вагнер“», — передает The Hill. Кроме того, Конгресс раскритиковал Байдена за медлительность в вопросе поддержки Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Между тем, Байден назвал СВО «испытанием века» для США.

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Конгресс намеревается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, однако президент США Джо Байден выступил против такого решения, из-за чего между ними возник спор. Об этом сообщается в статье американского интернет-издания The Hill. «Между Конгрессом и [президентом США Джо] Байденом назревает спор о том, следует ли признать террористической организацию частную российскую военную компанию „Вагнер“», — передает The Hill. Кроме того, Конгресс раскритиковал Байдена за медлительность в вопросе поддержки Украины. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Между тем, Байден назвал СВО «испытанием века» для США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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