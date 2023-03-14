14 марта 2023

Пермячку, проигравшую детские пособия соседки по больничной палате в онлайн-казино, осудили

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Соликамска Пермского края, проигравшая деньги соседки по больничной палате в онлайн-казино, осуждена. 27-летняя женщина украла чужие детские пособия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В Соликамске 27-летняя жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с банковского счета“). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и обязал возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме», — сообщает пресс-служба краевого главка.

Преступление злоумышленница совершила в сентябре 2022 года, когда находилась в больнице. Воспользовавшись телефоном соседки по больничной палате для того, чтобы пополнить счет на своем телефоне, женщина перечислила на свой счет детские пособия в сумме 5800 рублей. Впоследствии эти деньги жительница Соликамска проиграла в онлайн-казино.

В ходе следствия фигурантка признала свою вину. Она также частично возместила потерпевшей причиненный ущерб.

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Жительница Соликамска Пермского края, проигравшая деньги соседки по больничной палате в онлайн-казино, осуждена. 27-летняя женщина украла чужие детские пособия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Соликамске 27-летняя жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с банковского счета“). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и обязал возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме», — сообщает пресс-служба краевого главка. Преступление злоумышленница совершила в сентябре 2022 года, когда находилась в больнице. Воспользовавшись телефоном соседки по больничной палате для того, чтобы пополнить счет на своем телефоне, женщина перечислила на свой счет детские пособия в сумме 5800 рублей. Впоследствии эти деньги жительница Соликамска проиграла в онлайн-казино. В ходе следствия фигурантка признала свою вину. Она также частично возместила потерпевшей причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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