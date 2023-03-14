Пермячку, проигравшую детские пособия соседки по больничной палате в онлайн-казино, осудили

15 марта 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал любительницу азартных игр на 10 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Соликамска Пермского края, проигравшая деньги соседки по больничной палате в онлайн-казино, осуждена. 27-летняя женщина украла чужие детские пособия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Соликамске 27-летняя жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с банковского счета“). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и обязал возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме», — сообщает пресс-служба краевого главка. Преступление злоумышленница совершила в сентябре 2022 года, когда находилась в больнице. Воспользовавшись телефоном соседки по больничной палате для того, чтобы пополнить счет на своем телефоне, женщина перечислила на свой счет детские пособия в сумме 5800 рублей. Впоследствии эти деньги жительница Соликамска проиграла в онлайн-казино. В ходе следствия фигурантка признала свою вину. Она также частично возместила потерпевшей причиненный ущерб.

Жительница Соликамска Пермского края, проигравшая деньги соседки по больничной палате в онлайн-казино, осуждена. 27-летняя женщина украла чужие детские пособия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Соликамске 27-летняя жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с банковского счета“). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и обязал возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме», — сообщает пресс-служба краевого главка. Преступление злоумышленница совершила в сентябре 2022 года, когда находилась в больнице. Воспользовавшись телефоном соседки по больничной палате для того, чтобы пополнить счет на своем телефоне, женщина перечислила на свой счет детские пособия в сумме 5800 рублей. Впоследствии эти деньги жительница Соликамска проиграла в онлайн-казино. В ходе следствия фигурантка признала свою вину. Она также частично возместила потерпевшей причиненный ущерб.