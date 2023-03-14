Сотрудники пермских Wildberries отказались участвовать в забастовке

15 марта 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Перми пункты выдачи заказов Wildberries работают в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Сотрудники пермских пунктов выдачи заказов Wildberries не стали присоединяться к общероссийской забастовке. В краевой столице ПВЗ компании работают в обычном режиме, сообщает telegram-канал «Большая Пермь». Новость по теме Почему закрываются пункты выдачи Wildberries «Проверили, как обстоят дела в нашем городе. Сейчас пункты выдачи Wildberries, которые посетили наши администраторы, открыты. Сотрудники рассказали, что пока работают в обычном режиме, а дальше будут смотреть по ситуации», — сообщается в telegram-канале. Информацию о забастовках в пермских пунктах выдачи заказов также опровергли в пресс-службе Wildberries. «Пункты выдачи продолжают работать в обычном режиме. Информация о забастовке не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — сообщили в Wildberries изданию «РБК-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что новая политика интернет-магазина Wildberries предусматривает удержание штрафов с работников за возврат клиентами товара по причине брака. В знак протеста сотрудники пунктов выдачи заказов объявили о проведении 15 марта общероссийской забастовки.

Сотрудники пермских пунктов выдачи заказов Wildberries не стали присоединяться к общероссийской забастовке. В краевой столице ПВЗ компании работают в обычном режиме, сообщает telegram-канал «Большая Пермь». «Проверили, как обстоят дела в нашем городе. Сейчас пункты выдачи Wildberries, которые посетили наши администраторы, открыты. Сотрудники рассказали, что пока работают в обычном режиме, а дальше будут смотреть по ситуации», — сообщается в telegram-канале. Информацию о забастовках в пермских пунктах выдачи заказов также опровергли в пресс-службе Wildberries. «Пункты выдачи продолжают работать в обычном режиме. Информация о забастовке не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — сообщили в Wildberries изданию «РБК-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что новая политика интернет-магазина Wildberries предусматривает удержание штрафов с работников за возврат клиентами товара по причине брака. В знак протеста сотрудники пунктов выдачи заказов объявили о проведении 15 марта общероссийской забастовки.