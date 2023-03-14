Сотрудники пермских Wildberries отказались участвовать в забастовке

Сотрудники пермских пунктов выдачи заказов Wildberries не стали присоединяться к общероссийской забастовке. В краевой столице ПВЗ компании работают в обычном режиме, сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
«Проверили, как обстоят дела в нашем городе. Сейчас пункты выдачи Wildberries, которые посетили наши администраторы, открыты. Сотрудники рассказали, что пока работают в обычном режиме, а дальше будут смотреть по ситуации», — сообщается в telegram-канале.
Информацию о забастовках в пермских пунктах выдачи заказов также опровергли в пресс-службе Wildberries. «Пункты выдачи продолжают работать в обычном режиме. Информация о забастовке не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — сообщили в Wildberries изданию «РБК-Пермь».
Ранее URA.RU сообщало, что новая политика интернет-магазина Wildberries предусматривает удержание штрафов с работников за возврат клиентами товара по причине брака. В знак протеста сотрудники пунктов выдачи заказов объявили о проведении 15 марта общероссийской забастовки.
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