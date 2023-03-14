В Пермском крае директора школы наказали за драку учеников

В городе Краснокамске Пермского кря директора школы наказали за драку учеников в декабре 2022 года. После случившегося прокуратура провела проверку в образовательном учреждении. По данным надзорного ведомства, педагоги «ненадлежащим образом» контролировали поведение школьников. Это привело к конфликту между подростками, говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
«Директор школы привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — сообщается на сайте прокуратуры.
Также прокурором директору школы внесено представление, которое удовлетворено. Сейчас за порядком в образовательном учреждении следят внутришкольные дежурные.
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