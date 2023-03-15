В Екатеринбурге начнут судить дебошира, угнавшего машину скорой помощи

16 марта 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Мужчина угрожал медикам и угнал их автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, который в начале января угрожал медикам, пытавшимся помочь его девушке, и угнал машину скорой помощи, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело [по факту угона машины скорой помощи] направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, дебоширу грозит до семи лет колонии. В начале января бригада скорой помощи приехала к девушке, получившей травму головы. Медики собирались увезти ее в больницу, однако мужчина свердловчанки, который уже был пьян, решил поехать с ними. Получив отказ, он впал в ярость, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и, угрожая медикам, угнал машину. В прокуратуре уточнили, что проехал до остановки автобусов, остановился и бросил машину. После этого его задержали сотрудники полиции.

Екатеринбуржец, который в начале января угрожал медикам, пытавшимся помочь его девушке, и угнал машину скорой помощи, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело [по факту угона машины скорой помощи] направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, дебоширу грозит до семи лет колонии. В начале января бригада скорой помощи приехала к девушке, получившей травму головы. Медики собирались увезти ее в больницу, однако мужчина свердловчанки, который уже был пьян, решил поехать с ними. Получив отказ, он впал в ярость, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и, угрожая медикам, угнал машину. В прокуратуре уточнили, что проехал до остановки автобусов, остановился и бросил машину. После этого его задержали сотрудники полиции.