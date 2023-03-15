15 марта 2023

В Екатеринбурге начнут судить дебошира, угнавшего машину скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, зима, медицинская помощь, фельдшер, скорая помошь
Мужчина угрожал медикам и угнал их автомобиль Фото:

Екатеринбуржец, который в начале января угрожал медикам, пытавшимся помочь его девушке, и угнал машину скорой помощи, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело [по факту угона машины скорой помощи] направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, дебоширу грозит до семи лет колонии.

В начале января бригада скорой помощи приехала к девушке, получившей травму головы. Медики собирались увезти ее в больницу, однако мужчина свердловчанки, который уже был пьян, решил поехать с ними. Получив отказ, он впал в ярость, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и, угрожая медикам, угнал машину. В прокуратуре уточнили, что проехал до остановки автобусов, остановился и бросил машину. После этого его задержали сотрудники полиции.

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Екатеринбуржец, который в начале января угрожал медикам, пытавшимся помочь его девушке, и угнал машину скорой помощи, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело [по факту угона машины скорой помощи] направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным надзорного ведомства, дебоширу грозит до семи лет колонии. В начале января бригада скорой помощи приехала к девушке, получившей травму головы. Медики собирались увезти ее в больницу, однако мужчина свердловчанки, который уже был пьян, решил поехать с ними. Получив отказ, он впал в ярость, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и, угрожая медикам, угнал машину. В прокуратуре уточнили, что проехал до остановки автобусов, остановился и бросил машину. После этого его задержали сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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