Маскировочные сети, сделанные сотрудниками мэрии, будут отправлены военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО Фото: Минобороны России

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае сотрудники администрации Карагайского муниципального округа отправились шить маскировочные сети для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Информацию об этом мэрия разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники администрации и депутат думы Карагайского муниципального округа Елена Тиунова Петровна помогают в создании маскировочных сетей для наших военнослужащих», — говорится в опубликованном посте. В Пермском крае сотрудники администраций также помогают военнослужащим деньгами. URARU рассказывало, что главы сразу нескольких территорий решили перечислить положенные им премии в поддержку мобилизованных земляков.

В свою очередь мэрия города Александровска отказалась от денег на свое содержание в пользу семей военнослужащих, призванных на фронт. Помощь землякам, находящимся в зоне проведения СВО, оказывают также обычные граждане, организации и крупные промышленные предприятия региона. Так, «ОДК-СТАР» отправило пермякам комбинезоны, санитарные носилки и резиновые сапоги.