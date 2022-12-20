20 декабря 2022

В Пермском крае сотрудники мэрии пошли шить маскировочные сети для бойцов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инженерные подразделения Южного военного округа провели тактико-специальное учения в Ростовской области в преддверии Дня инженерных войск, военная техника, маскировка
Маскировочные сети, сделанные сотрудниками мэрии, будут отправлены военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО Фото:
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В Пермском крае сотрудники администрации Карагайского муниципального округа отправились шить маскировочные сети для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Информацию об этом мэрия разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники администрации и депутат думы Карагайского муниципального округа Елена Тиунова Петровна помогают в создании маскировочных сетей для наших военнослужащих», — говорится в опубликованном посте. В Пермском крае сотрудники администраций также помогают военнослужащим деньгами. URARU рассказывало, что главы сразу нескольких территорий решили перечислить положенные им премии в поддержку мобилизованных земляков.

В свою очередь мэрия города Александровска отказалась от денег на свое содержание в пользу семей военнослужащих, призванных на фронт. Помощь землякам, находящимся в зоне проведения СВО, оказывают также обычные граждане, организации и крупные промышленные предприятия региона. Так, «ОДК-СТАР» отправило пермякам комбинезоны, санитарные носилки и резиновые сапоги.

Сотрудницы мэрии вместе с депутатом карагайской думы вяжут маскировочные сети для бойцов
Фото:

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В Пермском крае сотрудники администрации Карагайского муниципального округа отправились шить маскировочные сети для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Информацию об этом мэрия разместила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники администрации и депутат думы Карагайского муниципального округа Елена Тиунова Петровна помогают в создании маскировочных сетей для наших военнослужащих», — говорится в опубликованном посте. В Пермском крае сотрудники администраций также помогают военнослужащим деньгами. URARU рассказывало, что главы сразу нескольких территорий решили перечислить положенные им премии в поддержку мобилизованных земляков. В свою очередь мэрия города Александровска отказалась от денег на свое содержание в пользу семей военнослужащих, призванных на фронт. Помощь землякам, находящимся в зоне проведения СВО, оказывают также обычные граждане, организации и крупные промышленные предприятия региона. Так, «ОДК-СТАР» отправило пермякам комбинезоны, санитарные носилки и резиновые сапоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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