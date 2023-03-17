Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО

Правящая парламентская партия Венгрии «Фидес» приняла решение провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта. Ратификация вступления Швеции в НАТО состоится позже. Об этом рассказал лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш.
«Мы приняли решение поддержать вступление Финляндии в НАТО. Парламентское голосование по этому вопросу будет перенесено на 27 марта, и мы проголосуем единогласно «за», — сообщил Кочиш в социальных сетях. Он добавил, что одобрение вступления в Североатлантический альянс Швеции состоится позже.
Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. В Кремле выразили сожаление по поводу курса властей Финляндии на вступление в НАТО, передает RT. Подавляющая часть финского парламента одобрила вступление страны в организацию, пишет «Национальная служба новостей».
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