Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии ратифицирует членство Финляндии в НАТО 27 марта
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Ратификация членства Швеции в НАТО состоится позже, заявил Мате Кочиш Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Правящая парламентская партия Венгрии «Фидес» приняла решение провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта. Ратификация вступления Швеции в НАТО состоится позже. Об этом рассказал лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш.

«Мы приняли решение поддержать вступление Финляндии в НАТО. Парламентское голосование по этому вопросу будет перенесено на 27 марта, и мы проголосуем единогласно «за», — сообщил Кочиш в социальных сетях. Он добавил, что одобрение вступления в Североатлантический альянс Швеции состоится позже.

Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. В Кремле выразили сожаление по поводу курса властей Финляндии на вступление в НАТО, передает RT. Подавляющая часть финского парламента одобрила вступление страны в организацию, пишет «Национальная служба новостей».

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Правящая парламентская партия Венгрии «Фидес» приняла решение провести голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО 27 марта. Ратификация вступления Швеции в НАТО состоится позже. Об этом рассказал лидер фракции «Фидес» Мате Кочиш. «Мы приняли решение поддержать вступление Финляндии в НАТО. Парламентское голосование по этому вопросу будет перенесено на 27 марта, и мы проголосуем единогласно «за», — сообщил Кочиш в социальных сетях. Он добавил, что одобрение вступления в Североатлантический альянс Швеции состоится позже. Ранее Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса 18 мая 2022 года. В Кремле выразили сожаление по поводу курса властей Финляндии на вступление в НАТО, передает RT. Подавляющая часть финского парламента одобрила вступление страны в организацию, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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