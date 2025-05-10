Аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году, сошел с орбиты и упал в океан

Аппарат «Космос-482», целью которого было изучать Венеру, после выхода с орбиты вошел в атмосферу Земли и упал в воды Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат „Космос-482“ прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — заявили в компании. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Роскосмоса».
Процесс снижения аппарата находился под наблюдением с использованием инструментов Автоматизированной системы предупреждения о потенциально опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Согласно данным Центрального научно-исследовательского института машиностроения, вход объекта в плотные слои атмосферы был зафиксирован в 9:24 по московскому времени на расстоянии 560 километров к западу от острова Средний Андаман. Впоследствии аппарат упал в акватории Индийского океана к западу от Джакарты.
«Космос-482» был запущен весной 1972 года с целью исследования Венеры. Однако из-за неисправности разгонного блока аппарат не смог выйти на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите вокруг Земли. Постепенно его орбита снижалась, что привело к неконтролируемому сходу и последующему падению в океан спустя более 50 лет после запуска.
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