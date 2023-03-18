Платежную систему «Мир» запустят в Иране

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РФ и Иран совместно работают над запуском платежной системы «Мир», уточнил Али Шалбафиян Фото:
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В Иране в скором времени планируют запустить российскую платежную систему «Мир». Об этом рассказал заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

«Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом (запуском системы „Мир“ — прим. URA.RU). Мы надеемся, что скоро будет результат», — уточнил Али Асгар Шалбафиян в интервью ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об укреплении отношений России и Ирана. Банковская система «Мир» обязала банки запустить переводы средств между корпоративными картами и счетами.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Тем не менее Россия находит союзников.

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В Иране в скором времени планируют запустить российскую платежную систему «Мир». Об этом рассказал заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян. «Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом (запуском системы „Мир“ — прим. URA.RU). Мы надеемся, что скоро будет результат», — уточнил Али Асгар Шалбафиян в интервью ТАСС. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об укреплении отношений России и Ирана. Банковская система «Мир» обязала банки запустить переводы средств между корпоративными картами и счетами. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Тем не менее Россия находит союзников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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