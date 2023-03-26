Пригожин сообщил, что Минобороны РФ отреагировало на его просьбу

Евгений Пригожин завил, что Минобороны оказывают поддержку на флангах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России обеспечило ЧВК «Вагнер» поддержку безопасности на флангах. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», — заявил Евгений Пригожин. Заявление опубликовала его пресс-служба в официальном telegram-канале.
Ранее Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнер» нуждается в дополнительной поддержке. Об этом он просил министра обороны РФ Сергея Шойгу в открытом письме.
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