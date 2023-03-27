Китай поддержал Россию после принятия решения Совбеза ООН по «Северным потокам»

28 марта 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Китай встал на сторону России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Китай поддержал Россию после решения Совбеза ООН в не принятие резолюции расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН. «Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию о расследовании диверсий на „Северных потоках“. Теракт на „Северном потоке“ затрагивает безопасность не только в Европе, но и во всем мире, расследование нужно провести как можно скорее», — сообщил зампостпреда Китая. В КНР надеются, что международное расследование происшествия на «Северном потоке» пройдет. Результаты его будут представлены как можно быстрее. Ранее взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. После этого совет Безопасности ООН 27 марта не поддержал резолюцию России о расследовании подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15. В случае принятия документа Советом Безопасности комиссия занялась бы расследованием «всех аспектов акта диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.

Китай поддержал Россию после решения Совбеза ООН в не принятие резолюции расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН. «Китай сожалеет, что Совбез ООН не принял резолюцию о расследовании диверсий на „Северных потоках“. Теракт на „Северном потоке“ затрагивает безопасность не только в Европе, но и во всем мире, расследование нужно провести как можно скорее», — сообщил зампостпреда Китая. В КНР надеются, что международное расследование происшествия на «Северном потоке» пройдет. Результаты его будут представлены как можно быстрее. Ранее взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. После этого совет Безопасности ООН 27 марта не поддержал резолюцию России о расследовании подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15. В случае принятия документа Советом Безопасности комиссия занялась бы расследованием «всех аспектов акта диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.