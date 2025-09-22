Студентка из Дагестана умерла на уроке физкультуры

Студентка одного из колледжей в Дербенте скончалась во время урока физкультуры — по факту смерти следователи Следственного управления СК России по Республике Дагестан организовали доследственную проверку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«В социальных медиа размещена информация о том, что во время урока физкультуры девушка потеряла сознание. Несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти ее не удалось», — говорится в telegram-канале.
В рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего: состояние здоровья студентки до инцидента, действия преподавателей и медперсонала, своевременность оказания помощи, а также наличие или отсутствие нарушений со стороны образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено соблюдению норм безопасности при проведении физкультурных занятий.
Следственный комитет подчеркивает, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение — в зависимости от выводов экспертиз и показаний свидетелей. Родственникам погибшей окажут необходимую психологическую и юридическую поддержку.
Случаи внезапной смерти учащихся во время занятий фиксировались и ранее: так, в сентябре 2024 года на Камчатке 15-летняя школьница скончалась на уроке физкультуры, а в Московской области 14-летний подросток умер вскоре после школьной линейки. По обоим фактам проводились проверки и экспертизы для установления причин трагедий.
