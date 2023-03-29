Людмила Шкатова ушла на 83 году жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ушла из жизни первый декан историко-филологического факультета ЧелГУ Людмила Шкатова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Вчера, 29 марта, на 83-м году ушла из жизни первый декан историко-филологического факультета ЧелГУ, известный ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор Людмила Шкатова. По инициативе Людмилы Александровны и при ее участии, в ЧелГУ в 1999 году на основе договора с Институтом языкознания РАН создана вузовская академическая лаборатория межкультурных коммуникаций», — заявили URA.RU в ЧелГУ.

Шкатова родилась 1939 году в городе Белинский Пензенской области. В 1961-м окончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического института (сегодня — ЮУрГГПУ), в 1967 году — аспирантуру Института русского языка АН СССР.

«Людмила Александровна была моим вдохновителем и научным руководителем во время студенчества, учебы в аспирантуре и подготовки кандидатской диссертации, внимательным и заботливым наставником, настоящим Учителем. Благодаря ей я смог воплотить в научных исследованиях самые передовые идеи в психолингвистике и социолингвистике», — вспоминает коллегу профессор кафедры теории медиа факультета журналистики ЧелГУ Константин Киуру.

Шкатова — руководитель трех научных экспедиций (1978, 1979, 1983) по изучению живой речи жителей Златоуста. В 1987 году защитила докторскую диссертацию. В 1989—1990 годах — проректор по учебной работе. С 1990 года — профессор кафедры русского языка.

Область ее научных интересов — проблемы терминографии и теории коммуникации. Шкатова является автором более 200 публикаций, в том числе около 180 научных работ.

Коллеги запомнили Людмилу Шкатову как талантливого ученого и наставника фото: пресс-служба ЧелГУ