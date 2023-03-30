Алексей Текслер перечислил задачи создаваемого центра соцподдержки военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 марта поблагодарил за помощь мобилизованным и их семьям омбудсмена Юлию Сударенко. Как сообщила пресс-служба главы региона, работы в этом направлении станет больше.

«В целом мы с вами с нашими общими задачами справились, оказывали всю необходимую помощь нашим мобилизованным ребятам. Прошу взять на контроль реализацию нового областного закона по поддержке контрактников Вооруженных Сил России», — отметил Текслер.

Губернатор поблагодарил Сударенко за работу в рамках Комиссии по рассмотрению обращений, связанных с частичной мобилизацией. Текслер попросил взять на контроль реализацию нового областного закона, которым введен пакет мер помощи бойцам. Глава региона отметил, что создается центр соцподдержки участников спецоперации. Гражданам будут оказывать медицинскую, социальную, юридическую помощь, помогать трудоустраиваться.

В ходе разговора омбудсмен отметила, что реакция на обращения мобилизованных земляков дала результаты. Удалось вернуть 160 человек. Среди них земляки, имеющие неблагоприятные для службы медицинские показания, многодетные отцы, студенты, находящиеся под бронью.