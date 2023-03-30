30 марта 2023

В Челябинске обезвредили членов ОПГ, угнавших 14 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд приговорил участников хищения в длительному заключению Фото:

В Челябинске обезвредили членов организованной преступной группы (ОПГ), на счету которой хищение 14 автомобилей иностранного и отечественного производства. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе областной прокуратуры.

«В суде установлено, что с 2016 по 2019 годы участники группы действовали в Челябинской и Курганской областях и похитили 14 автомобилей. Среди них как иномарки, так и автомобили отечественного производства. Сумма похищенного превысила 6 млн рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

После угона банда меняла идентификационные номера и продавала похищенные авто. Кроме того, они пытались похитить еще два автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновным пятерым жителям региона наказания от 4 лет 10 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Они признаны виновными в краже и покушение на кражу. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

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В Челябинске обезвредили членов организованной преступной группы (ОПГ), на счету которой хищение 14 автомобилей иностранного и отечественного производства. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе областной прокуратуры. «В суде установлено, что с 2016 по 2019 годы участники группы действовали в Челябинской и Курганской областях и похитили 14 автомобилей. Среди них как иномарки, так и автомобили отечественного производства. Сумма похищенного превысила 6 млн рублей», — заявили в пресс-службе ведомства. После угона банда меняла идентификационные номера и продавала похищенные авто. Кроме того, они пытались похитить еще два автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновным пятерым жителям региона наказания от 4 лет 10 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Они признаны виновными в краже и покушение на кражу. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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