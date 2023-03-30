В Челябинске обезвредили членов ОПГ, угнавших 14 автомобилей

Суд приговорил участников хищения в длительному заключению Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске обезвредили членов организованной преступной группы (ОПГ), на счету которой хищение 14 автомобилей иностранного и отечественного производства. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе областной прокуратуры.

«В суде установлено, что с 2016 по 2019 годы участники группы действовали в Челябинской и Курганской областях и похитили 14 автомобилей. Среди них как иномарки, так и автомобили отечественного производства. Сумма похищенного превысила 6 млн рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

После угона банда меняла идентификационные номера и продавала похищенные авто. Кроме того, они пытались похитить еще два автомобиля стоимостью 1,4 млн рублей, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновным пятерым жителям региона наказания от 4 лет 10 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Они признаны виновными в краже и покушение на кражу. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.