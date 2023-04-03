Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ремонт цирка. Он поручил специалистам регионального минкульта подготовить эскизы реконструкции скульптур на фасаде здания, сообщили в пресс-службе губернатора.
«Текслер побывал в Челябинском цирке, где ознакомился с текущим этапом ремонтных работ. В рамках реконструкции цирка запланировано восстановление двух скульптур, украшавших фасад здания. Губернатор поручил минкульту региона разработать эскизы», — сообщили в пресс-службе.
Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.
Реставрацию кровли купола цирка планируют осуществить в 2023 году
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
В 2023 году закончат реставрацию фасада здания и входной группы
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Алексей Текслер проконтролировал ход работ по реставрации цирка
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ремонт цирка. Он поручил специалистам регионального минкульта подготовить эскизы реконструкции скульптур на фасаде здания, сообщили в пресс-службе губернатора. «Текслер побывал в Челябинском цирке, где ознакомился с текущим этапом ремонтных работ. В рамках реконструкции цирка запланировано восстановление двух скульптур, украшавших фасад здания. Губернатор поручил минкульту региона разработать эскизы», — сообщили в пресс-службе. Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.