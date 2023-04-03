Челябинский губернатор проконтролировал ремонт цирка. Фото

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Виды Челябинска, цирк, город челябинск
Алексей Текслер посетил цирк после возобновления его реконструкции Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ремонт цирка. Он поручил специалистам регионального минкульта подготовить эскизы реконструкции скульптур на фасаде здания, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Текслер побывал в Челябинском цирке, где ознакомился с текущим этапом ремонтных работ. В рамках реконструкции цирка запланировано восстановление двух скульптур, украшавших фасад здания. Губернатор поручил минкульту региона разработать эскизы», — сообщили в пресс-службе.

Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.

Реставрацию кровли купола цирка планируют осуществить в 2023 году
Реставрацию кровли купола цирка планируют осуществить в 2023 году
Фото:
В 2023 году закончат реставрацию фасада здания и входной группы
В 2023 году закончат реставрацию фасада здания и входной группы
Фото:
Алексей Текслер проконтролировал ход работ по реставрации цирка
Алексей Текслер проконтролировал ход работ по реставрации цирка
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ремонт цирка. Он поручил специалистам регионального минкульта подготовить эскизы реконструкции скульптур на фасаде здания, сообщили в пресс-службе губернатора. «Текслер побывал в Челябинском цирке, где ознакомился с текущим этапом ремонтных работ. В рамках реконструкции цирка запланировано восстановление двух скульптур, украшавших фасад здания. Губернатор поручил минкульту региона разработать эскизы», — сообщили в пресс-службе. Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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