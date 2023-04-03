Алексей Текслер посетил цирк после возобновления его реконструкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал ремонт цирка. Он поручил специалистам регионального минкульта подготовить эскизы реконструкции скульптур на фасаде здания, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Текслер побывал в Челябинском цирке, где ознакомился с текущим этапом ремонтных работ. В рамках реконструкции цирка запланировано восстановление двух скульптур, украшавших фасад здания. Губернатор поручил минкульту региона разработать эскизы», — сообщили в пресс-службе.

Реконструкцию здания цирка начали в 2019 году. В 2021 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования. С 2023 года реконструкция возобновилась, планируется завершить ремонт фасада, заменить входную группу, ворота, отремонтировать кровлю купола.

Реставрацию кровли купола цирка планируют осуществить в 2023 году Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В 2023 году закончат реставрацию фасада здания и входной группы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области