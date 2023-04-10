Mash: в московском СДЭК 40 человек отравились химикатами

В Москве 40 человек отравились химикатами в пункте выдачи СДЭК. Посылка с токсичным веществом была ненадлежащим образом упакована и незаконно везлась из Ярославля в столицу, передает telegram-канал Mash.
«Людей сильно тошнило, у двух человек было предобморочное состояние. Помимо того, у пострадавших кружится голова и горит носоглотка. Всех экстренно эвакуировали из помещения», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, посылка с веществом была плохо упакована. Также она была незаконно отправлена из Ярославля в Москву.
В Mash заявили, что в посылке находилась пятилитровая бутылка со смесью формалина с формальдегидом. Также вещество содержало метанол и кислоту и было предназначено для консервирования крыс и лягушек.
В telegram-канале Zvezdanews написали, что один из сотрудников пункта выдачи уронил посылку с содержимым, что и вызвало отравление у окружающих. Там уточнили, что сейчас пункт временно закрыт, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СДЭК для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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