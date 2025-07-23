Стали известны подробности задержания главреда Baza: соседи рассказали о произошедшем

У главреда Baza Трифонова силовики требовали пароль от телефона
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В отношение Трифонова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки
В отношение Трифонова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Стали известны подробности задержания главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, которое прошло утром 19 июля в его московской квартире. Как утверждают очевидцы, на место прибыли силовики, взломали дверь и задержали журналиста. Свидетелем происходящего стала соседка, рассказавшая о случившемся.

«Около 9 утра я услышала страшные удары на лестничной площадке. Кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками буквально выносили двери", — рассказала соседка изданию Baza. Она добавила, что когда ворвались люди ворвались внутрь квартиры, положили мужчину лицом вниз. Он был в наручниках и звал на помощь, просил вызвать полицию».

По ее словам, на шум стали выходить и другие соседи, некоторые приоткрыли двери. В какой-то момент один из сотрудников, как утверждает свидетельница, стал громко угрожать: «Тебя ОМОН в соседней комнате о ******* до смерти, если пароль не дашь». Женщина добавила, что мужчина в наручниках выглядел испуганным и обращался за помощью, прося вызвать полицию.

Как позднее сообщили представители редакции, адвоката Глеба Трифонова — Алексея Михальчика — допустили к нему только около 23:00, спустя 14 часов после задержания. Сам допрос прошел ночью, хотя, согласно закону, проводить следственные действия в это время запрещено, за исключением экстренных случаев.

По информации защиты, против Трифонова возбуждено уголовное дело по статье 291 части 4 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Адвокат утверждает, что доказательств, подтверждающих причастность журналиста к коррупционным схемам, следствием не представлено. Следствие предполагает, что редакция Baza якобы передавала деньги полицейским в нескольких регионах России.

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Стали известны подробности задержания главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, которое прошло утром 19 июля в его московской квартире. Как утверждают очевидцы, на место прибыли силовики, взломали дверь и задержали журналиста. Свидетелем происходящего стала соседка, рассказавшая о случившемся. «Около 9 утра я услышала страшные удары на лестничной площадке. Кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками буквально выносили двери", — рассказала соседка изданию Baza. Она добавила, что когда ворвались люди ворвались внутрь квартиры, положили мужчину лицом вниз. Он был в наручниках и звал на помощь, просил вызвать полицию». По ее словам, на шум стали выходить и другие соседи, некоторые приоткрыли двери. В какой-то момент один из сотрудников, как утверждает свидетельница, стал громко угрожать: «Тебя ОМОН в соседней комнате о ******* до смерти, если пароль не дашь». Женщина добавила, что мужчина в наручниках выглядел испуганным и обращался за помощью, прося вызвать полицию. Как позднее сообщили представители редакции, адвоката Глеба Трифонова — Алексея Михальчика — допустили к нему только около 23:00, спустя 14 часов после задержания. Сам допрос прошел ночью, хотя, согласно закону, проводить следственные действия в это время запрещено, за исключением экстренных случаев. По информации защиты, против Трифонова возбуждено уголовное дело по статье 291 части 4 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Адвокат утверждает, что доказательств, подтверждающих причастность журналиста к коррупционным схемам, следствием не представлено. Следствие предполагает, что редакция Baza якобы передавала деньги полицейским в нескольких регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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