В Нижневартовске угрожают обнародовать имена депутатов, отказавшихся помогать участникам СВО

11 апреля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске угрожают раскрыть личность депутата, отказавшего ветерану СВО купить тепловизор Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижневартовске (ХМАО) глава общественной организации «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» Александр Байбуз угрожает придать огласке имена депутатов городской думы, отказавшихся участвовать в сборе помощи участникам СВО. Он написал об этом в чате «Все для фронта» и сообщил корреспонденту URA.RU, что решился на этот шаг, когда узнал о раненом ветеране, который просил депутата помочь с покупкой тепловизора, но получил отказ. «Пока я не буду называть имя депутата. Подожду, пока он сам не изъявит желание оказать помощь. Раненый ветеран обратился к нему за помощью в покупке тепловизора, но в ответ услышал: „Нам нечем вам помочь“», — сообщил Байбуз. В чате он предложил перед выборами разнести заявки подразделений на каждого народного избранника и обнародовать имена всех, кто отказал бойцам. Несколько опрошенных депутатов сообщили, что переводят деньги на нужды СВО, но не афишируют этого. «Многие просто не считают нужным пиариться на помощи нашим солдатам. К тому же, обнародование сумм, потраченных на благотворительность, могут расценить как подкуп избирателей. В добровольном порядке многие депутаты переводят деньги на нужды СВО, но это личные средства — депутатского фонда у мундепов нет», — прокомментировал ситуацию один из народных избранников на условиях анонимности. В думе Нижневартовска сообщили, что информацию об отказе проверяют. «Пока нет данных, о каком из депутатов идет речь, проводится внутренняя проверка. Странно, что депутат не обратился за помощью. Обычно фракции, например, „Единая Россия“, решают такие вопросы централизованно, так что тепловизор общими усилиями наверняка бы нашелся», — уточнили в аппарате ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) глава общественной организации «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» Александр Байбуз угрожает придать огласке имена депутатов городской думы, отказавшихся участвовать в сборе помощи участникам СВО. Он написал об этом в чате «Все для фронта» и сообщил корреспонденту URA.RU, что решился на этот шаг, когда узнал о раненом ветеране, который просил депутата помочь с покупкой тепловизора, но получил отказ. «Пока я не буду называть имя депутата. Подожду, пока он сам не изъявит желание оказать помощь. Раненый ветеран обратился к нему за помощью в покупке тепловизора, но в ответ услышал: „Нам нечем вам помочь“», — сообщил Байбуз. В чате он предложил перед выборами разнести заявки подразделений на каждого народного избранника и обнародовать имена всех, кто отказал бойцам. Несколько опрошенных депутатов сообщили, что переводят деньги на нужды СВО, но не афишируют этого. «Многие просто не считают нужным пиариться на помощи нашим солдатам. К тому же, обнародование сумм, потраченных на благотворительность, могут расценить как подкуп избирателей. В добровольном порядке многие депутаты переводят деньги на нужды СВО, но это личные средства — депутатского фонда у мундепов нет», — прокомментировал ситуацию один из народных избранников на условиях анонимности. В думе Нижневартовска сообщили, что информацию об отказе проверяют. «Пока нет данных, о каком из депутатов идет речь, проводится внутренняя проверка. Странно, что депутат не обратился за помощью. Обычно фракции, например, „Единая Россия“, решают такие вопросы централизованно, так что тепловизор общими усилиями наверняка бы нашелся», — уточнили в аппарате ведомства.