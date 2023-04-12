12 апреля 2023

Депутат Картаполов назвал недовольных электронными повестками «пропиндосской шушерой»

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Андрей Картаполов прокомментировал принятие закона об электронных повестках Фото:
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Призыв — 2023

Реакция «пропиндосской шушеры» на принятие закона об электронных повестках и реестре военнообязанных в социальных сетях поднимает настроение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов.

«Я сегодня внимательно просматривал телеграм-каналы, другие источники и, откровенно вам скажу. Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — сказал Картаполов в эфире «60 минут» на «России1». По его словам, такая реакция подтверждает правильность принятого решения.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Уведомления будут приходить в личный кабинет гражданина России на «Госуслугах». Также закон предусматривает ряд ограничений для граждан, которые проигнорируют извещение и не явятся в военкоматы после ее получения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятие закона связано с упорядочиванием системы призыва, передает MK.RU.

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Реакция «пропиндосской шушеры» на принятие закона об электронных повестках и реестре военнообязанных в социальных сетях поднимает настроение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «Я сегодня внимательно просматривал телеграм-каналы, другие источники и, откровенно вам скажу. Я порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — сказал Картаполов в эфире «60 минут» на «России1». По его словам, такая реакция подтверждает правильность принятого решения. 11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Уведомления будут приходить в личный кабинет гражданина России на «Госуслугах». Также закон предусматривает ряд ограничений для граждан, которые проигнорируют извещение и не явятся в военкоматы после ее получения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятие закона связано с упорядочиванием системы призыва, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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