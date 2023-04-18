Топ челябинских зарплат возглавила вакансия с доходом в полмиллиона рублей

Система оплаты самой доходной вакансии складывается из оклада и процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Челябинской области появилось приглашение поработать менеджером по продажам за полмиллиона дохода в месяц. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, завершает десятку лидеров вакансия разработчика с зарплатой в 220 тысяч рублей.

«Сегодня всего 1,6% вакансий в Челябинской области предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей и выше. Менеджеру по продажам в компании, ориентированной на нефтегазовый сектор, предлагают доход в 500 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter.

Соискателю на позиции предлагают наставничество и «полевой день», в ходе которого новый работник оценит, как проходит рабочий день в коллективе. Система оплаты предусматривает выплату оклада и процентной части, зависящей от объема продаж сложного инженерного оборудования.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых рабочих мест стоит вакансия директора по логистике пищевого холдинга. Уровень дохода в Южноуральске обещают в размере до 400 тысяч рублей. Также в топе зарплаты коммерческого директора, врача-флеболога, программистов и различных менеджеров.

Аналитики HeadHunter проанализировали средний диапазон зарплат в вакансиях региона. Согласно аналитическому сервису «Люди в цифрах», он составил от 35 до 80 тысяч рублей.