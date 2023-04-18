18 апреля 2023

Топ челябинских зарплат возглавила вакансия с доходом в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Система оплаты самой доходной вакансии складывается из оклада и процентов
Система оплаты самой доходной вакансии складывается из оклада и процентов Фото:

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Челябинской области появилось приглашение поработать менеджером по продажам за полмиллиона дохода в месяц. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, завершает десятку лидеров вакансия разработчика с зарплатой в 220 тысяч рублей.

«Сегодня всего 1,6% вакансий в Челябинской области предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей и выше. Менеджеру по продажам в компании, ориентированной на нефтегазовый сектор, предлагают доход в 500 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter.

Соискателю на позиции предлагают наставничество и «полевой день», в ходе которого новый работник оценит, как проходит рабочий день в коллективе. Система оплаты предусматривает выплату оклада и процентной части, зависящей от объема продаж сложного инженерного оборудования.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых рабочих мест стоит вакансия директора по логистике пищевого холдинга. Уровень дохода в Южноуральске обещают в размере до 400 тысяч рублей. Также в топе зарплаты коммерческого директора, врача-флеболога, программистов и различных менеджеров.

Аналитики HeadHunter проанализировали средний диапазон зарплат в вакансиях региона. Согласно аналитическому сервису «Люди в цифрах», он составил от 35 до 80 тысяч рублей.

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В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий Челябинской области появилось приглашение поработать менеджером по продажам за полмиллиона дохода в месяц. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, завершает десятку лидеров вакансия разработчика с зарплатой в 220 тысяч рублей. «Сегодня всего 1,6% вакансий в Челябинской области предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей и выше. Менеджеру по продажам в компании, ориентированной на нефтегазовый сектор, предлагают доход в 500 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter. Соискателю на позиции предлагают наставничество и «полевой день», в ходе которого новый работник оценит, как проходит рабочий день в коллективе. Система оплаты предусматривает выплату оклада и процентной части, зависящей от объема продаж сложного инженерного оборудования. На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых рабочих мест стоит вакансия директора по логистике пищевого холдинга. Уровень дохода в Южноуральске обещают в размере до 400 тысяч рублей. Также в топе зарплаты коммерческого директора, врача-флеболога, программистов и различных менеджеров. Аналитики HeadHunter проанализировали средний диапазон зарплат в вакансиях региона. Согласно аналитическому сервису «Люди в цифрах», он составил от 35 до 80 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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