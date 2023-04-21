21 апреля 2023

По центру Екатеринбурга пронесли «Дерево смерти». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Дерево перенесли в здание Креативного кластера «Л52» Фото:

В Екатеринбурге по улице Карла Либкнехта пронесли арт-объект «Дерево смерти», пятиметровый ствол дерева из дома генерала Качки на площадку креативного кластера «Л52». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Только что по центру города пронесли арт-объект „Красное дерево“. Экспонат перетащили в здание креативного кластера „Л52“», — сообщил журналист. Объект также нес глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

«Красное дерево» или «Дерево смерти» — представляет собой ствол-инсталляцию тополя, последнего дерева из сада строителей, существовавшего до 1980-х годов. Предмет являл собой образ Великой Отечественной войны. «Это дерево жизни, переродившееся в дерево смерти», — заявляют представители кластера.

Фото:
Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Фото:
Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Фото:
Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Фото:
Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Фото:
Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге по улице Карла Либкнехта пронесли арт-объект «Дерево смерти», пятиметровый ствол дерева из дома генерала Качки на площадку креативного кластера «Л52». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Только что по центру города пронесли арт-объект „Красное дерево“. Экспонат перетащили в здание креативного кластера „Л52“», — сообщил журналист. Объект также нес глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Красное дерево» или «Дерево смерти» — представляет собой ствол-инсталляцию тополя, последнего дерева из сада строителей, существовавшего до 1980-х годов. Предмет являл собой образ Великой Отечественной войны. «Это дерево жизни, переродившееся в дерево смерти», — заявляют представители кластера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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