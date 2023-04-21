В Екатеринбурге по улице Карла Либкнехта пронесли арт-объект «Дерево смерти», пятиметровый ствол дерева из дома генерала Качки на площадку креативного кластера «Л52». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Только что по центру города пронесли арт-объект „Красное дерево“. Экспонат перетащили в здание креативного кластера „Л52“», — сообщил журналист. Объект также нес глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
«Красное дерево» или «Дерево смерти» — представляет собой ствол-инсталляцию тополя, последнего дерева из сада строителей, существовавшего до 1980-х годов. Предмет являл собой образ Великой Отечественной войны. «Это дерево жизни, переродившееся в дерево смерти», — заявляют представители кластера.
В Екатеринбурге по улице Карла Либкнехта пронесли арт-объект «Дерево смерти», пятиметровый ствол дерева из дома генерала Качки на площадку креативного кластера «Л52». Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Только что по центру города пронесли арт-объект „Красное дерево“. Экспонат перетащили в здание креативного кластера „Л52“», — сообщил журналист. Объект также нес глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. «Красное дерево» или «Дерево смерти» — представляет собой ствол-инсталляцию тополя, последнего дерева из сада строителей, существовавшего до 1980-х годов. Предмет являл собой образ Великой Отечественной войны. «Это дерево жизни, переродившееся в дерево смерти», — заявляют представители кластера.