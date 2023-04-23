Мэрия Челябинска закроет на Радоницу въезд на кладбище

24 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Передвигаться по кладбищу можно будет только пешком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Радоницу, которая состоится 25 апреля, закроют въезд на все городские кладбища. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Во вторник, 25 апреля, нас ожидает Родительский день. Въезд на территорию кладбища в Радоницу будет закрыт», — заявил Астахов. Замглавы отметил, что передвигаться по кладбищу можно будет только пешком. Он попросил челябинцев учитывать эту информацию при посещении мест захоронений. Радоница — это день, когда поминают усопших и она наступает на девятый день после Пасхи. Радоница является обычным рабочим днем. Однако некоторые регионы России приняли местные законы, которые сделали день поминовения усопших выходным.

В Челябинске на Радоницу, которая состоится 25 апреля, закроют въезд на все городские кладбища. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Во вторник, 25 апреля, нас ожидает Родительский день. Въезд на территорию кладбища в Радоницу будет закрыт», — заявил Астахов. Замглавы отметил, что передвигаться по кладбищу можно будет только пешком. Он попросил челябинцев учитывать эту информацию при посещении мест захоронений. Радоница — это день, когда поминают усопших и она наступает на девятый день после Пасхи. Радоница является обычным рабочим днем. Однако некоторые регионы России приняли местные законы, которые сделали день поминовения усопших выходным.