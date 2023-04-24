Песков: Путин никогда не сидел в бункерах

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Запад врет о том, что Владимир Путин имеет двойников и сидит в бункере, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин никогда не сидел в бункере. Заявление об обратном — это фейки от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел», — уточнил Дмитрий Песков. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он пояснил, что Запад старается утверждать обратное, как и заявления о том, что российский президент имеет двойников. Все это — вранье, подчеркнул Песков.

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Президент РФ Владимир Путин никогда не сидел в бункере. Заявление об обратном — это фейки от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел», — уточнил Дмитрий Песков. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он пояснил, что Запад старается утверждать обратное, как и заявления о том, что российский президент имеет двойников. Все это — вранье, подчеркнул Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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