Песков: Путин никогда не сидел в бункерах

Запад врет о том, что Владимир Путин имеет двойников и сидит в бункере, заявил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин никогда не сидел в бункере. Заявление об обратном — это фейки от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел», — уточнил Дмитрий Песков. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он пояснил, что Запад старается утверждать обратное, как и заявления о том, что российский президент имеет двойников. Все это — вранье, подчеркнул Песков.
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