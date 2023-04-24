Пермское УФАС возбудило дела на пять медицинских компаний

Пермское управление антимонопольной службы возбудило дела против пяти мединских организаций. Компании, которые разметили плакаты о своей продукции и услугах на фасадах домов, заподозрили в нарушении закона о рекламе, рассказали в УФАС.
«Во всех случаях присутствовала реклама медицинских услуг или медицинских изделий. Такая реклама должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. В данных случаях соответствующее предупреждение в рекламе отсутствовало», — поясняет ведомство в Telegram.
Подозрительную рекламу сотрудники ведомства обнаружили в Перми и Кудымкаре. Штрафы до 500 тысяч рублей грозят компаниям «Дантистъ», «Диагностика», «Рецепт плюс», «Медтест» и «Медси-Пермь».
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