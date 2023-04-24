24 апреля 2023

Пермское УФАС возбудило дела на пять медицинских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководители УФАС по Пермскому краю. Пермь, плаксин александр
Ведомство Александра Плаксина внимательно следит за рекламой пермских компаний Фото:

Пермское управление антимонопольной службы возбудило дела против пяти мединских организаций. Компании, которые разметили плакаты о своей продукции и услугах на фасадах домов, заподозрили в нарушении закона о рекламе, рассказали в УФАС.

«Во всех случаях присутствовала реклама медицинских услуг или медицинских изделий. Такая реклама должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. В данных случаях соответствующее предупреждение в рекламе отсутствовало», — поясняет ведомство в Telegram.

Подозрительную рекламу сотрудники ведомства обнаружили в Перми и Кудымкаре. Штрафы до 500 тысяч рублей грозят компаниям «Дантистъ», «Диагностика», «Рецепт плюс», «Медтест» и «Медси-Пермь».

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Пермское управление антимонопольной службы возбудило дела против пяти мединских организаций. Компании, которые разметили плакаты о своей продукции и услугах на фасадах домов, заподозрили в нарушении закона о рекламе, рассказали в УФАС. «Во всех случаях присутствовала реклама медицинских услуг или медицинских изделий. Такая реклама должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. В данных случаях соответствующее предупреждение в рекламе отсутствовало», — поясняет ведомство в Telegram. Подозрительную рекламу сотрудники ведомства обнаружили в Перми и Кудымкаре. Штрафы до 500 тысяч рублей грозят компаниям «Дантистъ», «Диагностика», «Рецепт плюс», «Медтест» и «Медси-Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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