Итальянский производитель пожаловался на челябинскую фирму из-за названия

Компания из Италии подала в УФАС на челябинскую фирму

27 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Доводы сторон УФАС рассмотрит в мае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производитель «Еврогомма-Раша» из Красноармейского района (Челябинская область), являющийся дочерней фирмой компании Eurogomma из Италии, начал спор с компанией «Еврогамма». Как следует из данных регионального УФАС, дело рассмотрят 23 мая. «В УФАС поступило заявление ООО „Еврогомма-Раша“ о недобросовестных конкурентных действиях ООО „Еврогамма“, выразившихся в приобретении и использовании прав на фирменное наименование, сходное с фирменным наименованием ООО „Еврогомма-Раша“. Назначить дело к рассмотрению на 23 мая», — сообщается в решении УФАС. Гендиректор «Еврогомма-Раша» Сергей Достовалов пояснил URA.RU, что в арбитражном суде также находятся восемь исков, касающихся имущественного спора. Заявление подано и в полицию. «Бывший директор нашей компании, она же соучредитель до 27 декабря 2022 года, Анна Самойлова через 15 лет работы 19 декабря 2022 года была уволена. Руководитель ушла, захватив с собой часть оборудования, заняв наш склад под собственный цех, уволила 25 работников и присвоила доменный адрес сайта. Уходя, было повреждено оставленное оборудование: обрезаны провода у техники, вырваны жесткие диски системных блоков», — рассказал URA.RU Достовалов. В настоящий момент компания восполняет парк техники и ожидает поставки сырья. Деятельность рассчитывают возобновить в мае. Самойлова же считает, что спор начался после того, как она поставила вопрос о более справедливом распределении долей в бизнесе «Еврогомма-Раша». «Я предложила пересмотреть распределение долей, потому что „80% на 20%“ в пользу итальянцев всегда было сомнительно. Мы с мажоритарными учредителями в конце января 2023 года должны были встретиться, но меня уволили. Новые менеджеры разослали клиентам письма против людей, которые все создали своими руками. Это тем более возмутительно, что продажи я начинала сама, без чьей-либо помощи, еще за четыре года до появления в России производства, так что клиентская база ООО „Еврогомма-Раша“ не принадлежит», — заявила URA.RU Самойлова. До заседания УФАС стороны должны будут представить свои доводы. В деле имеются два экспертных заключения: один о том, что производимые изделия из полиуретана у двух фирм являются однородными, другой — о том, что таковыми не являются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производитель «Еврогомма-Раша» из Красноармейского района (Челябинская область), являющийся дочерней фирмой компании Eurogomma из Италии, начал спор с компанией «Еврогамма». Как следует из данных регионального УФАС, дело рассмотрят 23 мая. «В УФАС поступило заявление ООО „Еврогомма-Раша“ о недобросовестных конкурентных действиях ООО „Еврогамма“, выразившихся в приобретении и использовании прав на фирменное наименование, сходное с фирменным наименованием ООО „Еврогомма-Раша“. Назначить дело к рассмотрению на 23 мая», — сообщается в решении УФАС. Гендиректор «Еврогомма-Раша» Сергей Достовалов пояснил URA.RU, что в арбитражном суде также находятся восемь исков, касающихся имущественного спора. Заявление подано и в полицию. «Бывший директор нашей компании, она же соучредитель до 27 декабря 2022 года, Анна Самойлова через 15 лет работы 19 декабря 2022 года была уволена. Руководитель ушла, захватив с собой часть оборудования, заняв наш склад под собственный цех, уволила 25 работников и присвоила доменный адрес сайта. Уходя, было повреждено оставленное оборудование: обрезаны провода у техники, вырваны жесткие диски системных блоков», — рассказал URA.RU Достовалов. В настоящий момент компания восполняет парк техники и ожидает поставки сырья. Деятельность рассчитывают возобновить в мае. Самойлова же считает, что спор начался после того, как она поставила вопрос о более справедливом распределении долей в бизнесе «Еврогомма-Раша». «Я предложила пересмотреть распределение долей, потому что „80% на 20%“ в пользу итальянцев всегда было сомнительно. Мы с мажоритарными учредителями в конце января 2023 года должны были встретиться, но меня уволили. Новые менеджеры разослали клиентам письма против людей, которые все создали своими руками. Это тем более возмутительно, что продажи я начинала сама, без чьей-либо помощи, еще за четыре года до появления в России производства, так что клиентская база ООО „Еврогомма-Раша“ не принадлежит», — заявила URA.RU Самойлова. До заседания УФАС стороны должны будут представить свои доводы. В деле имеются два экспертных заключения: один о том, что производимые изделия из полиуретана у двух фирм являются однородными, другой — о том, что таковыми не являются.