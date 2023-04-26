26 апреля 2023

Итальянский производитель пожаловался на челябинскую фирму из-за названия

Компания из Италии подала в УФАС на челябинскую фирму
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Доводы сторон УФАС рассмотрит в мае Фото:

Производитель «Еврогомма-Раша» из Красноармейского района (Челябинская область), являющийся дочерней фирмой компании Eurogomma из Италии, начал спор с компанией «Еврогамма». Как следует из данных регионального УФАС, дело рассмотрят 23 мая.

«В УФАС поступило заявление ООО „Еврогомма-Раша“ о недобросовестных конкурентных действиях ООО „Еврогамма“, выразившихся в приобретении и использовании прав на фирменное наименование, сходное с фирменным наименованием ООО „Еврогомма-Раша“. Назначить дело к рассмотрению на 23 мая», — сообщается в решении УФАС.

Гендиректор «Еврогомма-Раша» Сергей Достовалов пояснил URA.RU, что в арбитражном суде также находятся восемь исков, касающихся имущественного спора. Заявление подано и в полицию.

«Бывший директор нашей компании, она же соучредитель до 27 декабря 2022 года, Анна Самойлова через 15 лет работы 19 декабря 2022 года была уволена. Руководитель ушла, захватив с собой часть оборудования, заняв наш склад под собственный цех, уволила 25 работников и присвоила доменный адрес сайта. Уходя, было повреждено оставленное оборудование: обрезаны провода у техники, вырваны жесткие диски системных блоков», — рассказал URA.RU Достовалов.

В настоящий момент компания восполняет парк техники и ожидает поставки сырья. Деятельность рассчитывают возобновить в мае. Самойлова же считает, что спор начался после того, как она поставила вопрос о более справедливом распределении долей в бизнесе «Еврогомма-Раша».

«Я предложила пересмотреть распределение долей, потому что „80% на 20%“ в пользу итальянцев всегда было сомнительно. Мы с мажоритарными учредителями в конце января 2023 года должны были встретиться, но меня уволили. Новые менеджеры разослали клиентам письма против людей, которые все создали своими руками. Это тем более возмутительно, что продажи я начинала сама, без чьей-либо помощи, еще за четыре года до появления в России производства, так что клиентская база ООО „Еврогомма-Раша“ не принадлежит», — заявила URA.RU Самойлова.

До заседания УФАС стороны должны будут представить свои доводы. В деле имеются два экспертных заключения: один о том, что производимые изделия из полиуретана у двух фирм являются однородными, другой — о том, что таковыми не являются.

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Производитель «Еврогомма-Раша» из Красноармейского района (Челябинская область), являющийся дочерней фирмой компании Eurogomma из Италии, начал спор с компанией «Еврогамма». Как следует из данных регионального УФАС, дело рассмотрят 23 мая. «В УФАС поступило заявление ООО „Еврогомма-Раша“ о недобросовестных конкурентных действиях ООО „Еврогамма“, выразившихся в приобретении и использовании прав на фирменное наименование, сходное с фирменным наименованием ООО „Еврогомма-Раша“. Назначить дело к рассмотрению на 23 мая», — сообщается в решении УФАС. Гендиректор «Еврогомма-Раша» Сергей Достовалов пояснил URA.RU, что в арбитражном суде также находятся восемь исков, касающихся имущественного спора. Заявление подано и в полицию. «Бывший директор нашей компании, она же соучредитель до 27 декабря 2022 года, Анна Самойлова через 15 лет работы 19 декабря 2022 года была уволена. Руководитель ушла, захватив с собой часть оборудования, заняв наш склад под собственный цех, уволила 25 работников и присвоила доменный адрес сайта. Уходя, было повреждено оставленное оборудование: обрезаны провода у техники, вырваны жесткие диски системных блоков», — рассказал URA.RU Достовалов. В настоящий момент компания восполняет парк техники и ожидает поставки сырья. Деятельность рассчитывают возобновить в мае. Самойлова же считает, что спор начался после того, как она поставила вопрос о более справедливом распределении долей в бизнесе «Еврогомма-Раша». «Я предложила пересмотреть распределение долей, потому что „80% на 20%“ в пользу итальянцев всегда было сомнительно. Мы с мажоритарными учредителями в конце января 2023 года должны были встретиться, но меня уволили. Новые менеджеры разослали клиентам письма против людей, которые все создали своими руками. Это тем более возмутительно, что продажи я начинала сама, без чьей-либо помощи, еще за четыре года до появления в России производства, так что клиентская база ООО „Еврогомма-Раша“ не принадлежит», — заявила URA.RU Самойлова. До заседания УФАС стороны должны будут представить свои доводы. В деле имеются два экспертных заключения: один о том, что производимые изделия из полиуретана у двух фирм являются однородными, другой — о том, что таковыми не являются.
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