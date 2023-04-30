Глава МИД Венгрии Сийярто поставил на место Зеленского после его упреков

30 апреля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Членство Венгрии в НАТО не зависит от Зеленского (на фото), напомнил Сийярто Фото: Официальный сайт президента Украины Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о неадекватности венгерской стороны как члена НАТО из-за поддержки России. В ответ на это глава МИД заявил, что «к счастью» членство Будапешта в НАТО зависит не от украинского лидера. «Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неуместным. Ну, к счастью, это не ему решать», — написал Петер Сийярто у себя в соцсети. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия уже успела заплатить «высокую цену» за конфликт России и Украины. «Если это заявление [Зеленского] означает: „Я искренне благодарю венгров за то, что они впустили и снабдили более миллиона беженцев из Украины, и я искренне благодарю их за постоянную отправку помощи!“ <…> то „Добро пожаловать, и вы можете рассчитывать на нас в будущем“», — сыронизировал Сийярто. Ранее Зеленский осудил Венгрию за отказ поддержать санкции против России. В ответ на критику премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона сочувствует всем, кому нужна помощь, однако выступает, прежде всего, за защиту своих национальных интересов. Накануне украинский лидер вновь осудил Будапешт, обвинив его в блокировке усилий по введению эмбарго на российские энергоресурсы, пишет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о неадекватности венгерской стороны как члена НАТО из-за поддержки России. В ответ на это глава МИД заявил, что «к счастью» членство Будапешта в НАТО зависит не от украинского лидера. «Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неуместным. Ну, к счастью, это не ему решать», — написал Петер Сийярто у себя в соцсети. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия уже успела заплатить «высокую цену» за конфликт России и Украины. «Если это заявление [Зеленского] означает: „Я искренне благодарю венгров за то, что они впустили и снабдили более миллиона беженцев из Украины, и я искренне благодарю их за постоянную отправку помощи!“ <…> то „Добро пожаловать, и вы можете рассчитывать на нас в будущем“», — сыронизировал Сийярто. Ранее Зеленский осудил Венгрию за отказ поддержать санкции против России. В ответ на критику премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона сочувствует всем, кому нужна помощь, однако выступает, прежде всего, за защиту своих национальных интересов. Накануне украинский лидер вновь осудил Будапешт, обвинив его в блокировке усилий по введению эмбарго на российские энергоресурсы, пишет «Федеральное агентство новостей».