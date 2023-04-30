Глава МИД Венгрии Сийярто поставил на место Зеленского после его упреков

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Членство Венгрии в НАТО не зависит от Зеленского (на фото), напомнил Сийярто Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о неадекватности венгерской стороны как члена НАТО из-за поддержки России. В ответ на это глава МИД заявил, что «к счастью» членство Будапешта в НАТО зависит не от украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неуместным. Ну, к счастью, это не ему решать», — написал Петер Сийярто у себя в соцсети.

Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия уже успела заплатить «высокую цену» за конфликт России и Украины. «Если это заявление [Зеленского] означает: „Я искренне благодарю венгров за то, что они впустили и снабдили более миллиона беженцев из Украины, и я искренне благодарю их за постоянную отправку помощи!“ <…> то „Добро пожаловать, и вы можете рассчитывать на нас в будущем“», — сыронизировал Сийярто.

Ранее Зеленский осудил Венгрию за отказ поддержать санкции против России. В ответ на критику премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона сочувствует всем, кому нужна помощь, однако выступает, прежде всего, за защиту своих национальных интересов. Накануне украинский лидер вновь осудил Будапешт, обвинив его в блокировке усилий по введению эмбарго на российские энергоресурсы, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений о неадекватности венгерской стороны как члена НАТО из-за поддержки России. В ответ на это глава МИД заявил, что «к счастью» членство Будапешта в НАТО зависит не от украинского лидера. «Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неуместным. Ну, к счастью, это не ему решать», — написал Петер Сийярто у себя в соцсети. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Венгрия уже успела заплатить «высокую цену» за конфликт России и Украины. «Если это заявление [Зеленского] означает: „Я искренне благодарю венгров за то, что они впустили и снабдили более миллиона беженцев из Украины, и я искренне благодарю их за постоянную отправку помощи!“ <…> то „Добро пожаловать, и вы можете рассчитывать на нас в будущем“», — сыронизировал Сийярто. Ранее Зеленский осудил Венгрию за отказ поддержать санкции против России. В ответ на критику премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона сочувствует всем, кому нужна помощь, однако выступает, прежде всего, за защиту своих национальных интересов. Накануне украинский лидер вновь осудил Будапешт, обвинив его в блокировке усилий по введению эмбарго на российские энергоресурсы, пишет «Федеральное агентство новостей».
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