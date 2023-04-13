Политолог оценил шансы на ликвидацию Зеленского США

Политолог Бредихин: Зеленского не будут ликвиридровать, потому что он важная фигура для Байдена
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Владимир Зеленский нужен Джо Байдену для президентской кампании, заявил Антон Бредихин Фото:

США не ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского, потому что он нужен американскому лидеру Джо Байдену для президентской кампании. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

«Не стоит этому верить и говорить о том, что Зеленского должны ликвидировать. Он выгодная фигура, он нужен Джо Байдену в ходе президентских выборов», — заявил политолог Пятому каналу. Он добавил, что если подобный исход случится, США поставят главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. «Залужный — полностью американская марионетка. И, соответственно, с переменами слагаемых мало что изменится», — подытожил Бредихин.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявлял, что Зеленский угрожает безопасности всего мира, передает телеканал 360. По его словам, украинский лидер «выжил из ума», посколько требует захватить Крым.

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США не ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского, потому что он нужен американскому лидеру Джо Байдену для президентской кампании. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Не стоит этому верить и говорить о том, что Зеленского должны ликвидировать. Он выгодная фигура, он нужен Джо Байдену в ходе президентских выборов», — заявил политолог Пятому каналу. Он добавил, что если подобный исход случится, США поставят главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. «Залужный — полностью американская марионетка. И, соответственно, с переменами слагаемых мало что изменится», — подытожил Бредихин. Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявлял, что Зеленский угрожает безопасности всего мира, передает телеканал 360. По его словам, украинский лидер «выжил из ума», посколько требует захватить Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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