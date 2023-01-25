19fortyfive: в Евросоюзе недовольны Зеленским

Жители Евросоюза недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского из-за его поздней реакции на регулирование коррупции в стране. Об этом в интернет-издании 19fortyfive написал политический обозреватель Джек Бакби.
«Зеленский, возможно, действует добросовестно. Однако принятие мер только после того, как Европейский Союз надавил на Украину, чтобы она сделала больше с регулированием коррупции у себя в стране, может подпитывать антиукраинские настроения в Европе и за ее пределами», — написал Бакби. Автор материала уточняет, что крупные отставки на Украине, которые произошли на этой неделе, связаны с коррупционной зачисткой.
В январе в кабинете министров Украины уволили четырех чиновников. Среди них были: заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. 24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об уходе со своей должности, передает RT.
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Жители Евросоюза недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского из-за его поздней реакции на регулирование коррупции в стране. Об этом в интернет-издании 19fortyfive написал политический обозреватель Джек Бакби. «Зеленский, возможно, действует добросовестно. Однако принятие мер только после того, как Европейский Союз надавил на Украину, чтобы она сделала больше с регулированием коррупции у себя в стране, может подпитывать антиукраинские настроения в Европе и за ее пределами», — написал Бакби. Автор материала уточняет, что крупные отставки на Украине, которые произошли на этой неделе, связаны с коррупционной зачисткой. В январе в кабинете министров Украины уволили четырех чиновников. Среди них были: заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. 24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об уходе со своей должности, передает RT.