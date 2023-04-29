29 апреля 2023

В саду под Екатеринбургом загорелись частный дом и баня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, огонь, сотрудники мчс, пожарный рукав
Свердловчане вызвали спасателей к месту пожара, рассказал читатель Фото:

В коллективном саду «Надежда» под Екатеринбургом загорелись частный дом и баня. Читатель URA.RU предполагает, что распространение огня началось из-за того, что хозяева участка не уследили за мангалом.

«Вечером 30 апреля в саду „Надежда“ загорелся дом и баня. Огонь начал распространяться из-за того, что владельцы участка не уследили за мангалом. Сейчас соседи тушат возгорание ведрами, к месту пожара вызвали спасателей», — рассказал читатель URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

В саду "Надежда" под Екатеринбургом загорелись частный дом и баня
Фото:

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В коллективном саду «Надежда» под Екатеринбургом загорелись частный дом и баня. Читатель URA.RU предполагает, что распространение огня началось из-за того, что хозяева участка не уследили за мангалом. «Вечером 30 апреля в саду „Надежда“ загорелся дом и баня. Огонь начал распространяться из-за того, что владельцы участка не уследили за мангалом. Сейчас соседи тушат возгорание ведрами, к месту пожара вызвали спасателей», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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