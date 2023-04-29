Свердловчане вызвали спасателей к месту пожара, рассказал читатель
В коллективном саду «Надежда» под Екатеринбургом загорелись частный дом и баня. Читатель URA.RU предполагает, что распространение огня началось из-за того, что хозяева участка не уследили за мангалом.
«Вечером 30 апреля в саду „Надежда“ загорелся дом и баня. Огонь начал распространяться из-за того, что владельцы участка не уследили за мангалом. Сейчас соседи тушат возгорание ведрами, к месту пожара вызвали спасателей», — рассказал читатель URA.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!