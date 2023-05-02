02 мая 2023

Пермские соратники Миши Маваши требуют запретить концерт Soda Luv в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, сцена, зрители
Рэпер должен выступить в Перми 5 мая Фото:

Пермское объединение «Северный человек» требует запретить концерт хип-хоп исполнителя Soda Luv (Владислав Терентюк), который должен состояться 5 мая. В своем telegram-канале приверженцы идей музыканта и активиста Миши Маваши призывают жителей региона писать заявления в силовые ведомства, а также жаловаться на артиста, который «пропагандирует аморальное поведение», в мэрию и администрацию губернатора.

«Это та сама пропаганда аморального поведения на несовершеннолетнюю аудиторию. <…> Считаем, что такие „гастролеры“ не нужны нашим детям! Их творческий путь противоречит культурной политике всей России», — указано в сообщении, к которому прикреплена петиция с требованием отменить пермский концерт Soda Luv.

Ранее пермские ветераны выступили за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Худяков). Один из бойцов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в прикамской столице, в качестве причины компании назвав критику в адрес спецоперации.

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Пермское объединение «Северный человек» требует запретить концерт хип-хоп исполнителя Soda Luv (Владислав Терентюк), который должен состояться 5 мая. В своем telegram-канале приверженцы идей музыканта и активиста Миши Маваши призывают жителей региона писать заявления в силовые ведомства, а также жаловаться на артиста, который «пропагандирует аморальное поведение», в мэрию и администрацию губернатора. «Это та сама пропаганда аморального поведения на несовершеннолетнюю аудиторию. <…> Считаем, что такие „гастролеры“ не нужны нашим детям! Их творческий путь противоречит культурной политике всей России», — указано в сообщении, к которому прикреплена петиция с требованием отменить пермский концерт Soda Luv. Ранее пермские ветераны выступили за отмену концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean (Роман Худяков). Один из бойцов подтвердил URA.RU намерение запретить выступление артиста в прикамской столице, в качестве причины компании назвав критику в адрес спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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