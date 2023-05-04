Медведев подверг сомнению слова Борреля о недопущении эскалации

Медведев: нападение на Кремль приведет к эскалации конфликта на Украине

04 мая 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Западные политики сами заинтересованы в эскалации конфликта на Украине, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о недопущении эскалации конфликта на Украине после нападения беспилотников на Кремль являются неприемлемыми, так как сам инцидент уже является эскалацией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Боррель наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями в Москве», — написал Медведев в своих социальных сетях. Таким заявлением зампред Совбеза отреагировал на призыв Жозепа Борреля не допускать эскалации конфликта на Украине после нападения украинских беспилотников на Кремль. Медведев добавил, что сами западные политики и добиваются эскалации напряженности, так как именно они стоят за атакой на московский Кремль. Ранее произошла атака украинских беспилотников на Кремль. Российские власти назвали данный инцидент покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Аналитик Алексей Леонков заявил, что мощный удар ВС РФ заставит Украину отказаться в будущем от различных атак с помощью дронов по территории России, передает Nation News.

Слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о недопущении эскалации конфликта на Украине после нападения беспилотников на Кремль являются неприемлемыми, так как сам инцидент уже является эскалацией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Боррель наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями в Москве», — написал Медведев в своих социальных сетях. Таким заявлением зампред Совбеза отреагировал на призыв Жозепа Борреля не допускать эскалации конфликта на Украине после нападения украинских беспилотников на Кремль. Медведев добавил, что сами западные политики и добиваются эскалации напряженности, так как именно они стоят за атакой на московский Кремль. Ранее произошла атака украинских беспилотников на Кремль. Российские власти назвали данный инцидент покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Аналитик Алексей Леонков заявил, что мощный удар ВС РФ заставит Украину отказаться в будущем от различных атак с помощью дронов по территории России, передает Nation News.