Замглавы МИД Рябков раскрыл меры, которые примет РФ для защиты президента Замглавы МИД Рябков: Россия готова использовать буквально все ради защиты президента 05 мая 2023 в 01:37 Размер текста - 17 + Для безопасности страны будут использованы все средства, заявил Рябков Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Россия готова к использованию любых средств для недопущения посягательств на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для недопущения посягательств на нашу страну. Никому не дозволено угрожать безопасности страны, президента и политического руководства», — сообщил Рябков в эфире Первого канала. Ранее URA.RU сообщало об атаке беспилотников ВСУ на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины террористической акцией, покушением на президента России. Россия готова к использованию любых средств для недопущения посягательств на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для недопущения посягательств на нашу страну. Никому не дозволено угрожать безопасности страны, президента и политического руководства», — сообщил Рябков в эфире Первого канала. Ранее URA.RU сообщало об атаке беспилотников ВСУ на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины террористической акцией, покушением на президента России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям