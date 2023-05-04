Замглавы МИД Рябков раскрыл меры, которые примет РФ для защиты президента

Россия готова к использованию любых средств для недопущения посягательств на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для недопущения посягательств на нашу страну. Никому не дозволено угрожать безопасности страны, президента и политического руководства», — сообщил Рябков в эфире Первого канала.
Ранее URA.RU сообщало об атаке беспилотников ВСУ на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины террористической акцией, покушением на президента России.
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