04 мая 2023

Замглавы МИД Рябков раскрыл меры, которые примет РФ для защиты президента

Замглавы МИД Рябков: Россия готова использовать буквально все ради защиты президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
Для безопасности страны будут использованы все средства, заявил Рябков Фото:
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Россия готова к использованию любых средств для недопущения посягательств на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для недопущения посягательств на нашу страну. Никому не дозволено угрожать безопасности страны, президента и политического руководства», — сообщил Рябков в эфире Первого канала.

Ранее URA.RU сообщало об атаке беспилотников ВСУ на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины террористической акцией, покушением на президента России.

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Россия готова к использованию любых средств для недопущения посягательств на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для недопущения посягательств на нашу страну. Никому не дозволено угрожать безопасности страны, президента и политического руководства», — сообщил Рябков в эфире Первого канала. Ранее URA.RU сообщало об атаке беспилотников ВСУ на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Украины террористической акцией, покушением на президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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