Под Челябинском загорелся автобус

Сотрудники МЧС потушили загоревшийся на ходу автобус
Около поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) 12 мая на автодороге «Челябинск — Харлуши» во время движения загорелся автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Было возгорание автобуса во время движения на автомобильной дороге „Челябинск — Харлуши“, около остановки „поселок Кременкуль“. На тушении автобуса работало две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент происшествия, не уточняется.
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