Под Челябинском загорелся автобус

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Сотрудники МЧС потушили загоревшийся на ходу автобус Фото:

Около поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) 12 мая на автодороге «Челябинск — Харлуши» во время движения загорелся автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Было возгорание автобуса во время движения на автомобильной дороге „Челябинск — Харлуши“, около остановки „поселок Кременкуль“. На тушении автобуса работало две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент происшествия, не уточняется.

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Около поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) 12 мая на автодороге «Челябинск — Харлуши» во время движения загорелся автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Было возгорание автобуса во время движения на автомобильной дороге „Челябинск — Харлуши“, около остановки „поселок Кременкуль“. На тушении автобуса работало две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент происшествия, не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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