Под Челябинском загорелся автобус

12 мая 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС потушили загоревшийся на ходу автобус Фото: Илья Московец © URA.RU Около поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) 12 мая на автодороге «Челябинск — Харлуши» во время движения загорелся автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Было возгорание автобуса во время движения на автомобильной дороге „Челябинск — Харлуши“, около остановки „поселок Кременкуль“. На тушении автобуса работало две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент происшествия, не уточняется.

Около поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) 12 мая на автодороге «Челябинск — Харлуши» во время движения загорелся автобус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Было возгорание автобуса во время движения на автомобильной дороге „Челябинск — Харлуши“, около остановки „поселок Кременкуль“. На тушении автобуса работало две единицы техники и восемь человек личного состава», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет. Были ли пассажиры в салоне автобуса в момент происшествия, не уточняется.