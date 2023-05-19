В Екатеринбурге продают компьютерный клуб за миллионы рублей. Скрин

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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб
Стоимость компьютерного клуба составляет 6,4 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге продают компьютерный клуб передовой франшизы Colezium за 6,4 млн рублей. Владелец обещает прибыль заведения с первого месяца работы. Объявления о продаже появилось на сайте Avito.

«Клуб Colezium наработал постоянную клиентскую базу. Создана продающая социальная сеть „ВКонтакте“ с постоянными подписчиками. В стоимость (6,5 млн рублей) входят 20 игровых мест, 2 игровые приставки PS — 4. Клуб оборудован дизайнерской мебелью», — сказано в объявлении. В компьютерном клубе проводят ежемесячные киберспортивные турниры.

Владелец уверяет в прибыли заведения за первый месяц работы. «Также налажена поставка продуктов питания и компьютерных комплектующих», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Стоимость заведения в центре города составляет 1,5 млн рублей.

В Екатеринбурге продают компьютерный клуб
В Екатеринбурге продают компьютерный клуб

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В Екатеринбурге продают компьютерный клуб передовой франшизы Colezium за 6,4 млн рублей. Владелец обещает прибыль заведения с первого месяца работы. Объявления о продаже появилось на сайте Avito. «Клуб Colezium наработал постоянную клиентскую базу. Создана продающая социальная сеть „ВКонтакте“ с постоянными подписчиками. В стоимость (6,5 млн рублей) входят 20 игровых мест, 2 игровые приставки PS — 4. Клуб оборудован дизайнерской мебелью», — сказано в объявлении. В компьютерном клубе проводят ежемесячные киберспортивные турниры. Владелец уверяет в прибыли заведения за первый месяц работы. «Также налажена поставка продуктов питания и компьютерных комплектующих», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выставили на продажу клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Стоимость заведения в центре города составляет 1,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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