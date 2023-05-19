Трассу между Сосьвой и Гарями закрыли из-за пожаров

Дорогу между поселком Сосьва и Гари закрыли из-за пожара, который вспыхнул 19 мая в Сосьве. Об этом сообщил глава Гаринского городского округа Сергей Величко.
«Трасса Сосьва-Гари перекрыта. Мы закрыли движение в район, чтобы у нас никого не было, поскольку ситуация становится хуже», — пишет портал «ПроСосьву.ru», ссылаясь на Величко. Он отметил, что решение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию поселка Гари. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее сообщалось, что вблизи пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва горит лес, пишет «
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