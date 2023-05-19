Трассу между Сосьвой и Гарями закрыли из-за пожаров

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Пожар в Малиновке. Курган, проверка, гибдд, дпс, гаи, трасса
Трассу закрыли из-за пожара, который идет из Сосьвы в Гари Фото:
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Пожары в Свердловской области

Дорогу между поселком Сосьва и Гари закрыли из-за пожара, который вспыхнул 19 мая в Сосьве. Об этом сообщил глава Гаринского городского округа Сергей Величко.

«Трасса Сосьва-Гари перекрыта. Мы закрыли движение в район, чтобы у нас никого не было, поскольку ситуация становится хуже», — пишет портал «ПроСосьву.ru», ссылаясь на Величко. Он отметил, что решение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию поселка Гари. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что вблизи пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва горит лес, пишет «Коммерсант». Огонь движется возле дороги в поселок Гари.

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Дорогу между поселком Сосьва и Гари закрыли из-за пожара, который вспыхнул 19 мая в Сосьве. Об этом сообщил глава Гаринского городского округа Сергей Величко. «Трасса Сосьва-Гари перекрыта. Мы закрыли движение в район, чтобы у нас никого не было, поскольку ситуация становится хуже», — пишет портал «ПроСосьву.ru», ссылаясь на Величко. Он отметил, что решение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию поселка Гари. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что вблизи пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва горит лес, пишет «Коммерсант». Огонь движется возле дороги в поселок Гари.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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