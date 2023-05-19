19 мая 2023

В Магнитогорске разыскивают пропавшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Мальчик ушел из дома 19 мая Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 15-летнего подростка, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация о поисках появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Клымычев, 15 лет. Ушел из дома по улице Труда, 3. Местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке на поиск.

Подросток был одет в белую толстовку с нарисованными пандами, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 15-летнего подростка, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация о поисках появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Клымычев, 15 лет. Ушел из дома по улице Труда, 3. Местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке на поиск. Подросток был одет в белую толстовку с нарисованными пандами, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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