В Магнитогорске разыскивают пропавшего подростка

20 мая 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома 19 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 15-летнего подростка, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация о поисках появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Клымычев, 15 лет. Ушел из дома по улице Труда, 3. Местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке на поиск. Подросток был одет в белую толстовку с нарисованными пандами, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам. Паблик «„Альфа-Спас“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 15-летнего подростка, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация о поисках появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Клымычев, 15 лет. Ушел из дома по улице Труда, 3. Местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке на поиск. Подросток был одет в белую толстовку с нарисованными пандами, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.