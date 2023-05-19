В Магнитогорске разыскивают пропавшего подростка

Мальчик ушел из дома 19 мая
В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 15-летнего подростка, который 19 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информация о поисках появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
«Андрей Клымычев, 15 лет. Ушел из дома по улице Труда, 3. Местонахождения неизвестно», — говорится в ориентировке на поиск.
Подросток был одет в белую толстовку с нарисованными пандами, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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