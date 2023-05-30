Мэр Екатеринбурга оспорил решение Куйвашева по выборам

30 мая 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Алексей Орлову Швалев в новой гордуме, конечно, не нужен Фото: Московец Илья © URA.RU Главврач детской больницы №9 Игорь Огарков не будет сниматься с выборов в гордуму Екатеринбурга в пользу миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). По крайней мере до сентября. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов. Как писало URA.RU, до праймериз «Единой России» губернатор Евгений Куйвашев сказал Кочеткову, что от партии он сможет провести в гордуму минимум пять человек — трех по округам и двух по общегородскому списку. Кочетков решил увеличить квоту и несогласованно — в пику Орлову — выдвинул своих людей по еще нескольким территориям. Однако везде проиграл — кроме этих трех округов. Более того, под угрозой оказалось попадание на проходное место в общегородском списке ЕР ориентированного на Кочеткова депутата Антона Швалева. По слухам, гарантии Куйвашев давал и ему лично. Швалева неожиданно обогнал Огарков — креатура Орлова. И теперь для спокойного переизбрания Швалеву нужно, чтобы Огарков снялся. Это одна из главных предвыборных интриг прямо сейчас. Статья по теме Мэр Екатеринбурга усилился в схватке с миллиардером за новую думу «Список будет сохранен, мы его утвердили [сегодня утром] на оргкомитете, — сказал корреспонденту Орлов по итогам совещания с губернатором, где Куйвашев, говорят, его, кстати, хвалил. — [Победители праймериз] это кандидаты, которых поддержали люди. Этим списком и будем двигаться на выборы». При этом источник агентства в муниципальной власти усомнился, что ситуация Швалева отдельно обсуждалась с губернатором. Поэтому он предположил, что изменения еще все же могут быть — причем до конференции свердловской «Единой России», намеченной на конец июня. Орлов также отметил, что не считает положение Швалева фатальным — ведь если список ЕР (возглавляемый, кстати, самим мэром) получит большой процент, то и пройдут в гордуму по нему «не четыре (как прогнозируется сейчас — прим. ред.), а пять-шесть кандидатов». «Кто-то из кандидатов по каким-то причинам», конечно, еще «может сойти с дистанции» — например, в случае смены места жительства или болезни, уточнил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главврач детской больницы №9 Игорь Огарков не будет сниматься с выборов в гордуму Екатеринбурга в пользу миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). По крайней мере до сентября. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов. Как писало URA.RU, до праймериз «Единой России» губернатор Евгений Куйвашев сказал Кочеткову, что от партии он сможет провести в гордуму минимум пять человек — трех по округам и двух по общегородскому списку. Кочетков решил увеличить квоту и несогласованно — в пику Орлову — выдвинул своих людей по еще нескольким территориям. Однако везде проиграл — кроме этих трех округов. Более того, под угрозой оказалось попадание на проходное место в общегородском списке ЕР ориентированного на Кочеткова депутата Антона Швалева. По слухам, гарантии Куйвашев давал и ему лично. Швалева неожиданно обогнал Огарков — креатура Орлова. И теперь для спокойного переизбрания Швалеву нужно, чтобы Огарков снялся. Это одна из главных предвыборных интриг прямо сейчас. «Список будет сохранен, мы его утвердили [сегодня утром] на оргкомитете, — сказал корреспонденту Орлов по итогам совещания с губернатором, где Куйвашев, говорят, его, кстати, хвалил. — [Победители праймериз] это кандидаты, которых поддержали люди. Этим списком и будем двигаться на выборы». При этом источник агентства в муниципальной власти усомнился, что ситуация Швалева отдельно обсуждалась с губернатором. Поэтому он предположил, что изменения еще все же могут быть — причем до конференции свердловской «Единой России», намеченной на конец июня. Орлов также отметил, что не считает положение Швалева фатальным — ведь если список ЕР (возглавляемый, кстати, самим мэром) получит большой процент, то и пройдут в гордуму по нему «не четыре (как прогнозируется сейчас — прим. ред.), а пять-шесть кандидатов». «Кто-то из кандидатов по каким-то причинам», конечно, еще «может сойти с дистанции» — например, в случае смены места жительства или болезни, уточнил Орлов.