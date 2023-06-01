На Челябинскую область надвигаются грозы с градом. Скрин

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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, воронка, шторм, прогноз, буря, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Несмотря на непогоду, температура воздуха будет достигать 36 градусов Фото:

В Челябинской области 2 июня ожидаются грозы, дожди и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Днем 2 июня на территории региона ожидается град. Он будет сопровождаться дождем и грозами. В ночь на 3 июня осадки прекратятся и вернутся днем», — уточнили в ЦГМС.

Во время непогоды ожидается ветер до 18 метров в секунду. В течение всего дня порывы будут достигать 12 метров в секунду. На выходных, 3 и 4 июня, грозы и дожди не закончатся, а жара дойдет до 36 градусов.

Град придет в Челябинскую область 2 июня
Град придет в Челябинскую область 2 июня

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В Челябинской области 2 июня ожидаются грозы, дожди и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Днем 2 июня на территории региона ожидается град. Он будет сопровождаться дождем и грозами. В ночь на 3 июня осадки прекратятся и вернутся днем», — уточнили в ЦГМС. Во время непогоды ожидается ветер до 18 метров в секунду. В течение всего дня порывы будут достигать 12 метров в секунду. На выходных, 3 и 4 июня, грозы и дожди не закончатся, а жара дойдет до 36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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