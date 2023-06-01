Несмотря на непогоду, температура воздуха будет достигать 36 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 2 июня ожидаются грозы, дожди и град. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Днем 2 июня на территории региона ожидается град. Он будет сопровождаться дождем и грозами. В ночь на 3 июня осадки прекратятся и вернутся днем», — уточнили в ЦГМС.

Во время непогоды ожидается ветер до 18 метров в секунду. В течение всего дня порывы будут достигать 12 метров в секунду. На выходных, 3 и 4 июня, грозы и дожди не закончатся, а жара дойдет до 36 градусов.